Синоптики рассказали, где ожидаются грозы и шквалы: погода, карта

Иллюстративное фото: pixabay.com

Днем 1 июля на юго-востоке и востоке ожидаются грозы, в отдельных районах - град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности желтый). Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Синоптик Наталья Диденко уточнила, что кратковременные дожди пройдут также в Днепре и Запорожье.

Температура воздуха на западе и севере + 28 градусов, востоке +29 градусов, юге +33 градусов.

В Киеве 1 июля максимально будет + 25, + 27 градусов, без существенных осадков.

Карта погоды на 1 июля (фото - meteo.gov.ua)

С 20 июня на западе Украины, преимущественно в Ивано-Франковской области, прошли сильнейшие ливни. Горные реки, даже небольшие, быстро превратились в бурные потоки, были затоплены обширные территории в низинах и на равнинах.

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