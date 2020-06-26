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На западе Украины наводнения уничтожили 22000 приусадебных хозяйств - Аваков

На западе Украины наводнения уничтожили 22000 приусадебных хозяйств - Аваков - Фото
Наводнения на Западной Украине (фото - Arsen Avakov/Twitter)
26.06.2020, 23:32

В пострадавших от стихии областях повреждены 205 км дорог и более 120 мостов, затоплены около 5000 колодцев с питьевой водой

Наводнения на западной Украине полностью уничтожили 22 000 приусадебных хозяйств. Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

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"Я хочу одну цифру назвать, она колоссальная, я хочу чтобы вы вдумались. 22000 приусадебных хозяйств, огородов и садов людей по четырем областям уничтожены", - сказал Аваков.

Также, по его словам, в пострадавших от стихии областях повреждены 205 км дорог и более 120 мостов, затоплены около 5000 колодцев с питьевой водой. Аваков сообщил, что воду людям привозят на вертолетах спасатели ГСЧС.

  • С 20 июня преимущественно в Ивано-Франковской области прошли сильнейшие ливни. Горные реки, даже небольшие, быстро превратились в бурные потоки, были затоплены обширные территории в низинах и на равнинах.
  • В ночь на 23 июня в реке Белый Черемош видели авто, из которого звали на помощь; не успели - машину унесло, а днем из реки извлекли тело женщины.
  • По данным Укравтодора, стихия в Ивано-Франковской области разрушила 110 км автодорог, 90 мостов и 1850 м береговых укреплений.
Вадим Ребрина
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