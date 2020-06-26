На западе Украины наводнения уничтожили 22000 приусадебных хозяйств - Аваков

Наводнения на западной Украине полностью уничтожили 22 000 приусадебных хозяйств. Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
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"Я хочу одну цифру назвать, она колоссальная, я хочу чтобы вы вдумались. 22000 приусадебных хозяйств, огородов и садов людей по четырем областям уничтожены", - сказал Аваков.
Также, по его словам, в пострадавших от стихии областях повреждены 205 км дорог и более 120 мостов, затоплены около 5000 колодцев с питьевой водой. Аваков сообщил, что воду людям привозят на вертолетах спасатели ГСЧС.