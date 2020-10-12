Глава ООН об экологии: Нынешнее столетие может оказаться для человечества последним
За последние 25 лет "богатые" 10% населения Земли обеспечивали больше половины всех выбросов СО2, а беднейшие 50% – всего 7%, отметил генсек Гутерриш
Глобальные экологические изменения вызывают беспрецедентные изменения в климате Земли, провоцируя стихийные бедствия – из-за этого XXI век может стать последним для человечества. Об этом заявил генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш.
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Он отметил, что из-за проблемы использования ископаемых видов топлива глобальное потепление усугубляется. Больше всего от этого страдают беднейшие и наиболее уязвимые слои населения, считает Гуттериш.
"Миллиарды людей во всем мире уже страдают от нашего бездействия, — заявил Генсек ООН. — Глобальные климатические изменения вызывают беспрецедентные лесные пожары, интенсивные и частые циклоны, наводнения, засухи и другие экстремальные погодные явления".
Генсек ООН призвал правительства и все международное сообщество приступить к следующим действиям:
— увеличить приоритет инвестиций в "зеленые" рабочие места;
— отказаться от поддержки отраслей промышленности, загрязняющих окружающую среду;
— прекратить субсидировать предприятия, которые занимаются добычей и переработкой ископаемого топлива;
— учитывать климатические риски при принятии любых финансовых и политических решений;
— усилить глобальное сотрудничество в духе взаимопомощи и солидарности;
— помогать государствам, которые оказались в отстающих в борьбе за здоровый климат на планете.
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- В сентябре 2020 года ученые WWF заявили, что за 46 лет популяции диких животных сократились на 68%. Главная причина такого изменения — усугубление людьми проблемы ухудшения климата.
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