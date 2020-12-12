Миру необходимо объявить чрезвычайную ситуацию в связи с проблемами климата – генсек ООН

Все страны должны объявить чрезвычайную ситуацию в связи с проблемами климата. С таким призывом к миру выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время онлайн встречи, организованной ООН, Великобританией и Францией, передает BBC.

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Виртуальный саммит был посвящен пятой годовщине Парижского соглашения по климату.

Гутерриш считает, что чрезвычайное положение должно длиться до тех пор, пока не будет сведено к нулю разрушительное воздействие на окружающую среду парниковых газов.

Генсек ООН подверг критике страны Большой двадцатки, которые выделяют на поддержку во время пандемии отраслям, связанным с использованием ископаемого топлива, на 50% больше денег, чем отраслям с низким выделением углекислого газа.

Гутерриш сказал, что 38 стран уже объявили чрезвычайную климатическую ситуацию, и призвал мировых лидеров сделать то же самое.

20 ноября Европейский суд по правам человека приказал правительствам 33 европейских стран отреагировать на иск, поданный шестью активистами молодежных организаций из Португалии. Речь идет о властях 27 стран Евросоюза, а также Норвегии, России, Швейцарии, Великобритании, Турции и Украины.

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Наталия Медведева

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