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Миру необходимо объявить чрезвычайную ситуацию в связи с проблемами климата – генсек ООН

12.12.2020, 23:45
Миру необходимо объявить чрезвычайную ситуацию в связи с проблемами климата – генсек ООН - Фото
Антониу Гутерриш (Фото: Gian Ehrenzeller/EPA)

Все страны должны объявить чрезвычайную ситуацию в связи с проблемами климата. С таким призывом к миру выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время онлайн встречи, организованной ООН, Великобританией и Францией, передает BBC.

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Виртуальный саммит был посвящен пятой годовщине Парижского соглашения по климату.

Гутерриш считает, что чрезвычайное положение должно длиться до тех пор, пока не будет сведено к нулю разрушительное воздействие на окружающую среду парниковых газов.

Генсек ООН подверг критике страны Большой двадцатки, которые выделяют на поддержку во время пандемии отраслям, связанным с использованием ископаемого топлива, на 50% больше денег, чем отраслям с низким выделением углекислого газа.  

Гутерриш сказал, что 38 стран уже объявили чрезвычайную климатическую ситуацию, и призвал мировых лидеров сделать то же самое.

  • 20 ноября Европейский суд по правам человека приказал правительствам 33 европейских стран отреагировать на иск, поданный шестью активистами молодежных организаций из Португалии. Речь идет о властях 27 стран Евросоюза, а также Норвегии, России, Швейцарии, Великобритании, Турции и Украины.

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Наталия Медведева
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Антониу Гутерриш ООН климат экология

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