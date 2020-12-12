Миру необходимо объявить чрезвычайную ситуацию в связи с проблемами климата – генсек ООН
Все страны должны объявить чрезвычайную ситуацию в связи с проблемами климата. С таким призывом к миру выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время онлайн встречи, организованной ООН, Великобританией и Францией, передает BBC.
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Виртуальный саммит был посвящен пятой годовщине Парижского соглашения по климату.
Гутерриш считает, что чрезвычайное положение должно длиться до тех пор, пока не будет сведено к нулю разрушительное воздействие на окружающую среду парниковых газов.
Генсек ООН подверг критике страны Большой двадцатки, которые выделяют на поддержку во время пандемии отраслям, связанным с использованием ископаемого топлива, на 50% больше денег, чем отраслям с низким выделением углекислого газа.
Гутерриш сказал, что 38 стран уже объявили чрезвычайную климатическую ситуацию, и призвал мировых лидеров сделать то же самое.
- 20 ноября Европейский суд по правам человека приказал правительствам 33 европейских стран отреагировать на иск, поданный шестью активистами молодежных организаций из Португалии. Речь идет о властях 27 стран Евросоюза, а также Норвегии, России, Швейцарии, Великобритании, Турции и Украины.
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