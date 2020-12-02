"Это самоубийство". В ООН заявили, что 2020 год – один из самых жарких за всю историю

Этот год станет вторым самым жарким за всю историю наблюдений после 2016 года. Об этом заявили во Всемирной метеорологической организации при Организации объединенных наций.

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Отмечается, что в период с января по октябрь этого года средняя температура на планете была примерно на 1,2 градуса выше доиндустриального уровня 1850-1900 годов – это ставит ее на второе место по уровню температуры после 2016 года.

Помимо этого, в 2020-ом концентрация парниковых газов в атмосфере превысила рекорд 2019 года, несмотря на ожидаемое снижение выбросов из-за пандемии COVID-19.

По данным Всемирной метеорологической организации, это десятилетие станет самым теплым за всю историю наблюдений, причем самыми жаркими будут последние пять лет.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что человечество столкнулось с беспрецедентно "новой войной", которая "может разрушить наше будущее, прежде чем мы полностью осознаем опасность", передает The Guardian.

"Человечество ведет войну с природой. Это самоубийство. Природа всегда наносит ответный удар – и уже делает это с нарастающей силой и яростью. Биоразнообразие разрушается. Один миллион видов находится под угрозой исчезновения. Экосистемы исчезают на наших глазах. Человеческая деятельность лежит в основе нашего нисхождения к хаосу. Но это означает, что именно действия человека могут помочь решить эту проблему", – сказал генсек.

По словам Гутирриша, инвесторы и правительства должны воспользоваться возможностью "щелкнуть зеленым переключателем", пока еще есть время.

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Станислав Стороженко

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