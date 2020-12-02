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"Это самоубийство". В ООН заявили, что 2020 год – один из самых жарких за всю историю

02.12.2020, 17:50
Иллюстративное фото (источник - pixabay.com)

Этот год станет вторым самым жарким за всю историю наблюдений после 2016 года. Об этом заявили во Всемирной метеорологической организации при Организации объединенных наций. 

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Отмечается, что в период с января по октябрь этого года средняя температура на планете была примерно на 1,2 градуса выше доиндустриального уровня 1850-1900 годов – это ставит ее на второе место по уровню температуры после 2016 года. 

Помимо этого, в 2020-ом концентрация парниковых газов в атмосфере превысила рекорд 2019 года, несмотря на ожидаемое снижение выбросов из-за пандемии COVID-19. 

По данным Всемирной метеорологической организации, это десятилетие станет самым теплым за всю историю наблюдений, причем самыми жаркими будут последние пять лет. 

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что человечество столкнулось с беспрецедентно "новой войной", которая "может разрушить наше будущее, прежде чем мы полностью осознаем опасность", передает The Guardian.

"Человечество ведет войну с природой. Это самоубийство. Природа всегда наносит ответный удар – и уже делает это с нарастающей силой и яростью. Биоразнообразие разрушается. Один миллион видов находится под угрозой исчезновения. Экосистемы исчезают на наших глазах. Человеческая деятельность лежит в основе нашего нисхождения к хаосу. Но это означает, что именно действия человека могут помочь решить эту проблему", – сказал генсек. 

По словам Гутирриша, инвесторы и правительства должны воспользоваться возможностью "щелкнуть зеленым переключателем", пока еще есть время.

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Станислав Стороженко
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