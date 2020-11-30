ЕСПЧ обязал 33 страны ответить на иск молодежи об изменениях климата. В их числе Украина
Европейский суд по правам человека приказал правительствам 33 европейских стран отреагировать на иск, поданный шестью активистами молодежных организаций из Португалии. Об этом сообщает The Guardian.
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Истцы в лице четверых детей и двух молодых людей считают, что правительства государств действуют слишком медленно, чтобы сократить выбросы парниковых газов, которые дестабилизируют климатическую ситуацию. Речь идет о властях 27 стран Евросоюза, а также Норвегии, России, Швейцарии, Великобритании, Турции и Украины.
Страны-ответчики могут быть обязаны к выполнению более амбициозных шагов по защите окружающей среды, пишет The Guardian.
По словам адвоката активистов Джерри Листона, государствам-членам ЕС будет достаточно сократить выбросы в окружающую среду на 65% к 2030 году, чтобы выполнить свои обязательства перед истцами и "бесчисленным множеством других людей".
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