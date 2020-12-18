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От гигантского айсберга A68a откололся обломок в 150 квадратных километров

18.12.2020, 10:02
От гигантского айсберга A68a откололся обломок в 150 квадратных километров - Фото
Айсберг А68 (фото - Британские войска в Южной Атлантике)

От гигантского айсберга А68а откололся угол, сообщает BBC. Предположительно, он задел дно.

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В последние дни айсберг площадью 3800 кв км вращался вместе с преобладающим течением. Он находится в 50 км от острова Новая Георгия и может столкнуться с ним, нанеся большой урон экосистеме.

На спутниковых снимках, сделанных в четверг, 17 декабря, было обнаружено, что кусок площадью около 150 кв км плавает свободно от основного айсберга.

Новый обломок настолько велик, что, вероятно, будет назван А68d по номенклатуре Национального ледового центра США. Айсберги А68b и А68c отклололись от А68а ранее.

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Денис Юдин
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айсберг южная георгия A68a

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