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Жара до 35 градусов сохранится всю неделю: карта погоды в Украине

21.06.2021, 17:57
Жара до 35 градусов сохранится всю неделю: карта погоды в Украине - Фото
Под охлаждающей аркой в парке (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Всю неделю в Украине будет сохранятся жара, ожидаются небольшие дожди и грозы. Прогноз опубликован на сайте Укргидрометцентра.

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Завтра, 22 июня, на западе и в центре страны +29..+32, в Черниговской области до +33. На востоке Украины +30..+36, на юге – от +24..+26 в Одесской области до +29..+31 в Запорожской. В большинстве областей ожидаются грозы.

23 июня в западных, центральных и восточных областях +31..+35 градусов, в южных – от +24..+26 в Одесской области до +29..+31 в Запорожской. В западных, центральных и южных областях – местами небольшие дожди и грозы.

24 июня погода почти не изменится, жара придет и на юг страны: там ожидается +29..+32, в Крыму +26..+28. Такая же погода сохранится и 25 июня. Местами пройдут небольшие дожди и грозы.

В субботу, 26 июня, на западе Украины жара немного отступит: ожидается от +25..+27 во Львове до +28..+30 в Черновицкой и Хмельницкой областях. В центральных и восточных областях +31..+35, в Житомирской – +28..+30. На юге страны +29..+32, в Крыму +26..+28. В большинстве областей ожидаются грозы.

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Денис Юдин
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