Затяжные дожди затапливают Ялту во временно оккупированном российской армией Крыму. В городе вышла из берегов река Водопадная: бурный поток перехлестывает через парапет. В соцсетях выкладывают ролики разгула стихии.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Как сообщают местные СМИ, вода добралась до промышленных площадок Крымэнерго, из-за чего в городе вскоре может пропасть электричество.
Прогноз погоды на 18 июня обещает Ялте сильный дождь весь день.
- Позавчера в Крыму затопило Керчь: там за сутки выпала почти двухмесячная норма осадков.
- 8 июня 2021-го спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович допустил, что Украина может дать днепровскую воду в Крым в случае "очень серьезных уступок" России. В МИД ответили: воду в Крым дадут лишь после деоккупации.
- Судья КСУ Тупицкий трижды посещал Крым после его захвата Россией, но отрицал это (Схемы).
Читайте также: Лукашенко захотел открыть авиарейсы в Крым. МИД пригрозил ему Гаагой – на пару с Путиным
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів рекламиРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии