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"Сейчас рыбки заведутся". Ялта утонула в аномальных ливнях вслед за Керчью: подборка видео видео

18.06.2021, 09:50
Скриншот из видеозаписи
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Затяжные дожди затапливают Ялту во временно оккупированном российской армией Крыму. В городе вышла из берегов река Водопадная: бурный поток перехлестывает через парапет. В соцсетях выкладывают ролики разгула стихии.

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Как сообщают местные СМИ, вода добралась до промышленных площадок Крымэнерго, из-за чего в городе вскоре может пропасть электричество.

Прогноз погоды на 18 июня обещает Ялте сильный дождь весь день. 

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Евгений Пилипенко
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Крым погода дождь оккупация наводнение стихия паводок ялта ливень потоп
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