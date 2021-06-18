Затяжные дожди затапливают Ялту во временно оккупированном российской армией Крыму. В городе вышла из берегов река Водопадная: бурный поток перехлестывает через парапет. В соцсетях выкладывают ролики разгула стихии.

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Как сообщают местные СМИ, вода добралась до промышленных площадок Крымэнерго, из-за чего в городе вскоре может пропасть электричество.

Прогноз погоды на 18 июня обещает Ялте сильный дождь весь день.

Позавчера в Крыму затопило Керчь: там за сутки выпала почти двухмесячная норма осадков.

8 июня 2021-го спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович допустил, что Украина может дать днепровскую воду в Крым в случае "очень серьезных уступок" России. В МИД ответили: воду в Крым дадут лишь после деоккупации.

Судья КСУ Тупицкий трижды посещал Крым после его захвата Россией, но отрицал это (Схемы).

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Евгений Пилипенко

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