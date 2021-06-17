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Керчь затопило. Спасатели гребут "кролем" за лодками с главарями оккупантов – видео

17.06.2021, 11:29
Керчь затопило. Спасатели гребут
Потоп в Керчи, спасатели плывут за лодкой оккупантов (скриншот видео)

Во временно оккупированном Крыму, в Керчи, выпала полуторамесячная норма осадков, улицы города затоплены. В городе на лодке плавал главарь оккупантов Сергей Аксенов, а за ним гребли "кролем" спасатели, сообщает пропагандистский ресурс РФ РИА.

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Сообщается, что в Керчи ночью прошел мощный ливень. Выпало 72 мм осадков, в районе Керченского пролива – 73 мм. При этом июньская норма для города составляет 42 мм.

В результате Керчь начал буквально уходить под воду, непроездными стали несколько центральных улиц, подтоплен и Ленинский район Крыма, сообщают оккупанты.

Отмечается, что в Керчь приехал главарь оккупантов в Крыму Сергей Аксенов. На опубликованных кадрах он с соратниками плывет на лодке, а за ним "кролем" гребут спасатели. В этом месте уровень воды доходит по грудь, там легче перемещаться вплавь, пояснил один из соратников Аксенова.

Видео последствий непогоды публикуют в соцсетях и местные жители.

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Публикация от ЧЕРНЫЙ СПИСОК КРЫМ (@crimea.bl)

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Публикация от Крымская душа (@crimean_soul)

Также сообщается, что в селе Приозерное рядом с Керчью с ливнем не справилась дамба. Было подтоплено 18 домовладений, эвакуированы 40 человек.

  • 8 июня спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович допустил, что Украина может дать днепровскую воду в Крым в случае "очень серьезных уступок" России. В МИД ответили: воду в Крым дадут лишь после деоккупации.

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Марк Сировой
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