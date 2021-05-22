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В МИД отреагировали на заявление России об угрозе гуманитарной катастрофы в Крыму

22.05.2021, 11:05
В МИД отреагировали на заявление России об угрозе гуманитарной катастрофы в Крыму - Фото
Северо-Крымский канал (Фото: depositphotos.com)

Воды во временно оккупированном Крыму – достаточно для гражданского населения, проблема с ней обострилась из-за потребностей военных баз России. Об этом в комментарии LIGA.net заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко, комментируя заявления РФ об угрозе гуманитарной катастрофы на полуострове.

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Вчера замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Илья Тимохов заявил, что водная блокада Крыма может привести "к очередной гуманитарной катастрофе" с тяжело предсказуемыми последствиями, передавал российский пропагандистский ресурс ТАСС.

Николенко ответил, что водных ресурсов в Крыму достаточно для бытового использования. Проблема обострилась из-за массированной милитаризации полуострова, расширения военных баз и предприятий оккупантов, сказал он.

"Фактически российские военные поставили под угрозу удовлетворение базовых потребностей крымского гражданского населения. Это еще раз доказывает разрушительный характер политики РФ на оккупированных ею украинских территориях", – добавил спикер МИД.

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По словам Николенко, Россия пытается переложить ответственность на других, однако, по международному праву, государство-оккупант отвечает за ситуацию на полуострове.

"Наша позиция четкая: возобновление поставок днепровской воды в Крым возможно только после его демилитаризации и деоккупации", – подчеркнул он.

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Марк Сировой, Владислав Сердюк
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Крым гуманитарная катастрофа вода олег николенко МИД
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