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У границ Украины размещено около 80 000 российских военных и техники – Хомчак

18.05.2021, 21:13
У границ Украины размещено около 80 000 российских военных и техники – Хомчак - Фото
Руслан Хомчак (фото — пресс-служба Генштаба ВСУ)

У границ Украины по-прежнему находятся около 80 000 российских военных. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак на заседании военного комитета НАТО в Брюсселе, передает в Facebook Генштаб ВСУ.

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"Несмотря на заявление министра обороны РФ о возвращении войск в места постоянной дислокации, Россия продолжает удерживать около 80 000 личного состава и значительное количество вооружения и военной техники у различных участков границы с Украиной", – сказал Хомчак.

Он добавил, что в Азово-Черноморском регионе продолжают находиться корабли и катера, переброшенные на усиление российской группировки из Северного флота и Каспийской флотилии.

"По нашим оценкам, упомянутое позволяет России быстро нарастить наступательные способности группировок своих вооруженных сил для осуществления наступательных действий против Украины", – сказал главнокомандующий.

По словам Хомчака, украинское военное руководство не исключает возможности того, что для усиления политического и военного давления на Украину, РФ также может использовать территорию и инфраструктуру других государств.

Главнокомандующий добавил, что потенциальную угрозу представляет проведение запланированных на сентябрь совместных стратегических учений вооруженных сил России и Беларуси "Запад-2021".

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Наталия Медведева
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