У границ Украины размещено около 80 000 российских военных и техники – Хомчак
У границ Украины по-прежнему находятся около 80 000 российских военных. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак на заседании военного комитета НАТО в Брюсселе, передает в Facebook Генштаб ВСУ.
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"Несмотря на заявление министра обороны РФ о возвращении войск в места постоянной дислокации, Россия продолжает удерживать около 80 000 личного состава и значительное количество вооружения и военной техники у различных участков границы с Украиной", – сказал Хомчак.
Он добавил, что в Азово-Черноморском регионе продолжают находиться корабли и катера, переброшенные на усиление российской группировки из Северного флота и Каспийской флотилии.
"По нашим оценкам, упомянутое позволяет России быстро нарастить наступательные способности группировок своих вооруженных сил для осуществления наступательных действий против Украины", – сказал главнокомандующий.
По словам Хомчака, украинское военное руководство не исключает возможности того, что для усиления политического и военного давления на Украину, РФ также может использовать территорию и инфраструктуру других государств.
Главнокомандующий добавил, что потенциальную угрозу представляет проведение запланированных на сентябрь совместных стратегических учений вооруженных сил России и Беларуси "Запад-2021".
- 0 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В разведке заявили, что РФ готовит провокацию как повод для нового вторжения.
- Все государства-участники НАТО, а также союзники высказались в поддержку Украины. В том числе Украину поддержали президент США Джо Байден, который провел телефонные беседы с Зеленским и Путиным.
- 22 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о "завершении учений" и начале отвода войск РФ от границ Украины.
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