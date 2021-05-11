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"Это может быть мировая война". Зеленский уверен, что сильной эскалации с Россией не будет

11.05.2021, 12:05
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский уверен, что сильной эскалации военных действий с Россией не произойдет. Об этом он заявил на пресс-конференции во время форума "Украина 30. Безопасность страны".

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Зеленский отметил, что риск сильной эскалации был, но эскалация снизилась за последний месяц. "Будем верить, что войны точно не будет", – заявил президент.

На вопрос, готова ли Украина к полномасштабному конфликту, который якобы планирует президент России Владимир Путин на август, Зеленский ответил: "Готовы ли мы, готов ли мир, готова ли Европа к полномасштабной войне? Я думаю, никто не готов совсем".

В то же время он выразил уверенность, что "по сигналам, которые есть", и по дипломатической работе, которую провела Украина по поддержке ее независимости Европой и США, Россия не пойдет на конфликт, "потому что это может быть мировая война".

"Бояться некого и нечего, потому что мы на своей земле и защищаем ее", – заявил президент.

Он отметил, что страх вызывают угрозы полномасштабного конфликта, но такие шаги всегда приводят к большим потерям в сотни тысяч и миллионы людей, поэтому сильной эскалации быть не может.

Денис Юдин
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Владимир Зеленский эскалация война с россией
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