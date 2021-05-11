"Это может быть мировая война". Зеленский уверен, что сильной эскалации с Россией не будет
Президент Владимир Зеленский уверен, что сильной эскалации военных действий с Россией не произойдет. Об этом он заявил на пресс-конференции во время форума "Украина 30. Безопасность страны".
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Зеленский отметил, что риск сильной эскалации был, но эскалация снизилась за последний месяц. "Будем верить, что войны точно не будет", – заявил президент.
На вопрос, готова ли Украина к полномасштабному конфликту, который якобы планирует президент России Владимир Путин на август, Зеленский ответил: "Готовы ли мы, готов ли мир, готова ли Европа к полномасштабной войне? Я думаю, никто не готов совсем".
В то же время он выразил уверенность, что "по сигналам, которые есть", и по дипломатической работе, которую провела Украина по поддержке ее независимости Европой и США, Россия не пойдет на конфликт, "потому что это может быть мировая война".
"Бояться некого и нечего, потому что мы на своей земле и защищаем ее", – заявил президент.
Он отметил, что страх вызывают угрозы полномасштабного конфликта, но такие шаги всегда приводят к большим потерям в сотни тысяч и миллионы людей, поэтому сильной эскалации быть не может.
- 30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В разведке заявили, что РФ готовит провокацию как повод для нового вторжения.
- Все государства-участники НАТО, а также союзники высказались в поддержку Украины. В том числе Украину поддержали президент США Джо Байден, который провел телефонные беседы с Зеленским и Путиным.
- Президент Владимир Зеленский провел встречу в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Они призвали РФ отвести войска.
- 22 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о "завершении учений" и начале отвода войск РФ от границ Украины.
- Европарламент принял резолюцию, которая описывает действия, которые необходимо будет принять странам Евросоюза в случае нового вторжения России в Украину. В списке – отключение Москвы от платежной системы SWIFT и прекращение закупки российского газа и нефти.
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