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Нефтегазовое эмбарго, отключение от SWIFT. В ЕС приняли резолюцию по агрессии России

29.04.2021, 17:57
Нефтегазовое эмбарго, отключение от SWIFT. В ЕС приняли резолюцию по агрессии России - Фото
Заседание Европарламента в Страсбурге (фото - Flickr Европарламента)

Европарламент принял резолюцию, которая описывает действия, которые необходимо будет принять в случае нового вторжения России в Украину. В списке - отключение РФ от платежной системы SWIFT и прекращение закупки российского газа и нефти. За документ проголосовали 548 евродепутатов, против – 25, воздержались – 113.

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В документе указано, что если в будущем "сосредоточение войск перерастет во вторжение Российской Федерации на территорию Украины, Евросоюз должен четко обозначить, что цена такого нарушения норм международного права будет очень высока".

Кроме прочего, при вышеуказанном сценарии парламентарии призывают замораживать все европейские активы олигархов, близких к российским властям. Активы их семей также могут быть заморожены ЕС.

Помимо этого, Европарламент требует прекращения строительства спорных атомных электростанций Росатома на территории ЕС.

Европарламент призвал Россию вывести войска из Донбасса и вернуть Украине контроль над аннексированным Крымом. Также в ЕС призвали гарантировать свободу судоходства к портам Азовского моря через Керченский пролив и выполнять положения минских соглашений.

Также в документе акцентируется внимание на том, что ЕС должен усилить роль в мирном разрешении конфликта на востоке Украины.

Кроме прочего, в документе указано требование немедленно освободить российского оппозиционера Алексея Навального и призыв к государствам-членам ЕС приступить к высылке российских дипломатов после заявлений о возможной причастности сотрудников ГРУ к взрывам на складе оружия в чешской Врбетице.

ДОПОЛНЕНО В 18:10: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил Европарламент за "четкий ответ на угрозы безопасности Европы со стороны РФ".

"Именно к этим сигналам призывала Украина, чтобы показать РФ возможную цену за новую волну агрессии: нефтяное/газовое эмбарго, отключение от SWIFT, блокирование счетов российских олигархов. Украина также приветствует призыв остановить строительство Северного потока-2, проекты Росатома в Европе", – написал он в Twitter.

Читайте также: Санкции против России. Зеленский хочет большего от Запада, но благодарен и за то, что есть

Станислав Стороженко
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европарламент Россия война резолюция вторжение
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