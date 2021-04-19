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ЕС пока не собирается вводить новые санкции против РФ, но это может измениться – Боррель

19.04.2021, 17:53
ЕС пока не собирается вводить новые санкции против РФ, но это может измениться – Боррель - Фото
Жозеп Боррель (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Руководство Европейского союза пока не намерено вводить новые санкции против России или ее дипломатов, однако эта позиция "может поменяться". Об этом заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель во время пресс-конференции.

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"Сейчас не было запросов на массовую скоординированную высылку российских дипломатов из государств-членов ЕС. Также не идет речь о новых санкциях. Это может поменяться, но пока этого нет", – сказал Боррель. 

По его словам, РФ сосредоточила у границ Украины самую большую группировку войск за всю историю.

"Это более 150 000 российских военнослужащих, сосредоточенных на украинских границах и в Крыму. Риск дальнейшей эскалации очевиден", – сообщил дипломат, при этом он не указал об источнике данных о численности военных.

"Давайте надеяться, что это перемещение остановится и, согласно призыву в адрес президента Путина от, в частности, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена, эти войска будут отведены", – добавил он.

Боррель заявил, что в ЕС усилят дипломатическое давление на Россию для восстановления территориальной целостности Украины.

"Сообщение всех министров было очень четким: в очередной раз выразить мощную поддержку украинскому суверенитету и территориальной целостности. Опять же, сюда входит непризнание нелегальной аннексии Крыма и призыв к полному выполнению минских соглашений. Мы продолжим поддерживать усилия нормандского формата", – сказал Боррель.

Читайте также: В Кремле назвали "условие" отвода российских войск от границ Украины. Но это пропаганда

Станислав Стороженко
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Россия санкции ЕС граница войска Жозеп Боррель
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