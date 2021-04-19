ЕС пока не собирается вводить новые санкции против РФ, но это может измениться – Боррель

Руководство Европейского союза пока не намерено вводить новые санкции против России или ее дипломатов, однако эта позиция "может поменяться". Об этом заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель во время пресс-конференции.

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"Сейчас не было запросов на массовую скоординированную высылку российских дипломатов из государств-членов ЕС. Также не идет речь о новых санкциях. Это может поменяться, но пока этого нет", – сказал Боррель.

По его словам, РФ сосредоточила у границ Украины самую большую группировку войск за всю историю.

"Это более 150 000 российских военнослужащих, сосредоточенных на украинских границах и в Крыму. Риск дальнейшей эскалации очевиден", – сообщил дипломат, при этом он не указал об источнике данных о численности военных.

"Давайте надеяться, что это перемещение остановится и, согласно призыву в адрес президента Путина от, в частности, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена, эти войска будут отведены", – добавил он.

Боррель заявил, что в ЕС усилят дипломатическое давление на Россию для восстановления территориальной целостности Украины.

"Сообщение всех министров было очень четким: в очередной раз выразить мощную поддержку украинскому суверенитету и территориальной целостности. Опять же, сюда входит непризнание нелегальной аннексии Крыма и призыв к полному выполнению минских соглашений. Мы продолжим поддерживать усилия нормандского формата", – сказал Боррель.

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Станислав Стороженко

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