ЕС пока не собирается вводить новые санкции против РФ, но это может измениться – Боррель
Руководство Европейского союза пока не намерено вводить новые санкции против России или ее дипломатов, однако эта позиция "может поменяться". Об этом заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель во время пресс-конференции.
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"Сейчас не было запросов на массовую скоординированную высылку российских дипломатов из государств-членов ЕС. Также не идет речь о новых санкциях. Это может поменяться, но пока этого нет", – сказал Боррель.
По его словам, РФ сосредоточила у границ Украины самую большую группировку войск за всю историю.
"Это более 150 000 российских военнослужащих, сосредоточенных на украинских границах и в Крыму. Риск дальнейшей эскалации очевиден", – сообщил дипломат, при этом он не указал об источнике данных о численности военных.
"Давайте надеяться, что это перемещение остановится и, согласно призыву в адрес президента Путина от, в частности, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена, эти войска будут отведены", – добавил он.
Боррель заявил, что в ЕС усилят дипломатическое давление на Россию для восстановления территориальной целостности Украины.
"Сообщение всех министров было очень четким: в очередной раз выразить мощную поддержку украинскому суверенитету и территориальной целостности. Опять же, сюда входит непризнание нелегальной аннексии Крыма и призыв к полному выполнению минских соглашений. Мы продолжим поддерживать усилия нормандского формата", – сказал Боррель.
- 30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В разведке заявили, что РФ готовит провокацию как повод для нового вторжения.
- 14 апреля разведка Украины сообщала, что общая численность войск РФ у границ – 89000 человек, а после 20 апреля это число должно увеличиться до 110 000. Пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявляла, что у границ Украины около 40 000 военных РФ.
- На встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украине нужен "новый раунд санкций против России", а также прямая военная поддержка и укрепление украинских оборонных возможностей. Позже стало известно, что Польша, а также еще семь стран ЕС настаивают на введении новых санкций против РФ из-за стягивания российских войск к границам Украины.
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