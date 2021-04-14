Разведка назвала три варианта возможных военных действий РФ против Украины

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Начальник главного управления разведки Минобороны полковник Кирилл Буданов на заседании комитета Рады по нацбезопасности рассказал депутатам о трех вариантах действий России, которые прогнозирует разведка. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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По его словам, "в целом анализ среды безопасности вокруг Украины свидетельствует о нарастании уровня угрозы применения военной силы со стороны РФ".

Цель таких действий Кремля – сохранить Украину в сфере своего геополитического влияния, заставить ее отказаться от евроатлантических стремлений и решить вопрос оккупированных территорий на условиях Москвы, сказал Буданов.

Он назвал три варианта возможных действий РФ против Украины.

Во-первых, по словам Буданова, это может быть демонстрация силы у госграницы Украины и в оккупированном Крыму путем проведения мероприятий военного характера.

Во-вторых, может иметь место военная операция ВС РФ с целью решения проблемы водоснабжения Крыма с захватом части территории южных областей Украины.

Третий вариант, по данным украинских разведчиков, – это провокация украинских военных на реализацию военных действий на временно оккупированной территории Донбасса с последующим обвинением Украины в нарушении договоренностей.

Буданов также отметил, что система управления РФ функционирует в усиленном режиме, а в марте текущего года ВС РФ усилили ведение разведки на объектах на территории Украины.

"Такие мероприятия являются нетипичными для этого периода, а созданная вокруг Украины группа войск соответствует показателям начала российской агрессии против нашего государства по состоянию на июль 2014 года. Мы считаем, что эти меры являются элементом оперативной маскировки развертывания войск, истинная цель которого – проверка готовности войск к оперативному применению в случае принятия Кремлем соответствующего политического решения", – сказал начальник ГУР.

Он отметил, что на начало марта вблизи границы Украины были развернуты вооруженные силы РФ в составе двух армий ВВС и противовоздушной обороны (ПВО), а также Черноморского флота. В готовности к применению находятся 28 батальонных тактических групп на Орловско-Воронежском, Донском и Крымском операционных направлениях. Общая численность развернутой группы – 89000 человек.

По словам Буданова, завершение развертывания полного состава сил и средств РФ вблизи госграницы Украины и на временно оккупированной территории Крыма ожидается 20 апреля. Он отметил, что общее количество личного состава с 20-го числа должно увеличиться до 110 000 человек.

ДОПОЛНЕНО В 18:55. Тем временем министр обороны Андрей Таран на заседании подкомитета Европейского парламента по вопросам безопасности и обороны назвал те же три варианта, добавив, что масштабная концентрация российских сил может быть ответом РФ на проведение учений Defender Europe 2021 и одновременно подготовкой к российским учениям Запад-2021.

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Вадим Ребрина

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