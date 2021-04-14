Россия способна планировать грузинский сценарий в Украине – министр обороны

Россия способна планировать грузинский сценарий 2008 года в Украине. Об этом заявил министр обороны Андрей Таран на встрече с послом Франции Этьеном де Понсеном, обсуждая стягивание войск РФ к границам Украины, передает пресс-служба Минобороны.

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"Россия способна планировать для Украины повторение грузинского сценария 2008 года. Для этого могут быть использованы провокации для обвинения ВСУ в нападении на мирное население, тем более, что уже более 400 000 человек на оккупированных территориях выдано российские паспорта", – считает министр.

Таран сказал, что впервые с момента распада СССР у границ Украины зафиксировали развертывание передовых командных пунктов и разветвленных систем управления российскими войсками. По его мнению, это угрожает не только безопасности Украины, но и стабильности в Европе.

Таран считает предоставление Украине плана действий по членству в НАТО "самым мощным сигналом", который способен привести в чувства руководство России и не допустить активизации агрессии Кремля.

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СПРАВКА. В августе 2008 года Россия вторглась в Грузию и оккупировала часть ее территории, воспользовавшись сепаратистскими настроениями в Южной Осетии и Абхазии.

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Марк Сировой

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