Россия способна планировать грузинский сценарий в Украине – министр обороны
Россия способна планировать грузинский сценарий 2008 года в Украине. Об этом заявил министр обороны Андрей Таран на встрече с послом Франции Этьеном де Понсеном, обсуждая стягивание войск РФ к границам Украины, передает пресс-служба Минобороны.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Россия способна планировать для Украины повторение грузинского сценария 2008 года. Для этого могут быть использованы провокации для обвинения ВСУ в нападении на мирное население, тем более, что уже более 400 000 человек на оккупированных территориях выдано российские паспорта", – считает министр.
Таран сказал, что впервые с момента распада СССР у границ Украины зафиксировали развертывание передовых командных пунктов и разветвленных систем управления российскими войсками. По его мнению, это угрожает не только безопасности Украины, но и стабильности в Европе.
Таран считает предоставление Украине плана действий по членству в НАТО "самым мощным сигналом", который способен привести в чувства руководство России и не допустить активизации агрессии Кремля.
Читайте также: Столтенберг о членстве Украины в НАТО: У России нет права вето
- 30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В разведке заявили, что РФ готовит провокацию как повод для нового вторжения.
- 6 апреля президент Зеленский после разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил: "НАТО – это единственный путь к завершению войны на Донбассе". В Кремле в ответ пригрозили "усугублением ситуации" на Донбассе.
- 12 апреля США и НАТО заявили, что Россия должна прекратить агрессивное наращивание военной мощи у границ Украины.
- Сегодня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе по инициативе Украины прошло срочное заседание Украина-НАТО. Кулеба заявил Столтенбергу - Украине нужны новые санкции против РФ и прямая военная поддержка.
Смотрите также: Путь Украины в НАТО. Что еще надо и где мы сейчас – максимально просто
Комментарии