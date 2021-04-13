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Кулеба прокомментировал опасения, что вступление Украины в НАТО "может спровоцировать" РФ

13.04.2021, 07:30
Кулеба прокомментировал опасения, что вступление Украины в НАТО
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Те, кто считают, что вступление Украины в НАТО "может спровоцировать" РФ, являются либо недальновидными людьми, либо российскими агентами. Об этом в интервью испанскому EFE заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Главе МИД напомнили заявление президента Владимира Зеленского, что вступление Украины в НАТО – единственный путь к окончанию войны на Донбассе. У него попросили ответить тем, кто считает, что это "может еще больше спровоцировать" Россию.

"Люди, которые считают, что проблема заключается в том, что кто-то провоцирует Россию, недальновидны или являются российскими агентами. Потому что мы не провоцировали Россию в 2014 году. Россия незаконно оккупировала Крым и Донбасс", – ответил Кулеба.

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Он отметил, что Испания и другие страны также не провоцировали РФ, однако Кремль все равно вмешивался в ситуацию вокруг Каталонии и в чужие внутренние дела.

По мнению Кулебы, если бы Украина была членом НАТО, то Россия не осмелилась бы напасть на нее в 2014-м. Министр считает вступление всех региональных демократий в НАТО – единственной надежной гарантией безопасности в Европе и евроатлантическом пространстве.

"Украина – это демократия, граничащая, к сожалению, на нашем северо-востоке с глубоко недемократическими странами. Здесь нельзя не упомянуть Россию и, к сожалению, Беларусь", – отметил глава МИД.

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Марк Сировой
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