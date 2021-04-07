Литва предложит НАТО предоставить Украине план действий по членству в альянсе

Литва предложит союзникам по НАТО предоставить Украине план действий по членству в альянсе. Об этом сегодня, 7 апреля, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает Delfi.

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По словам Ландсбергиса, Литва скоро обратится к членам альянса с письмом, чтобы рассмотреть предоставление ПДЧ Украине.

Он выразил убежденность, что НАТО мог бы пойти на такой шаг, и отметил, что этот вопрос согласовывается между балтийскими государствами.

Денис Юдин

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