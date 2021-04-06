Зеленский Столтенбергу: НАТО – единственный путь к завершению войны на Донбассе
Предоставление Украине плана действий по членству в НАТО стало бы сигналом для России и путем завершить войну на Донбассе. Об этом в разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба ОП.
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"Я позвонил президенту Зеленскому, чтобы выразить серьезную обеспокоенность военной активностью России в Украине и вокруг нее и продолжающимися нарушениями перемирия. НАТО твердо поддерживает суверенитет Украины и ее территориальную целостность. Мы по-прежнему привержены нашему тесному сотрудничеству", – заявил Столтенберг в Twitter.
Пресс-служба президента сообщает, что Зеленский рассказал Столтенбергу о росте числа нарушений перемирия со стороны российских оккупационных войск и числа погибших украинских солдат. Он также информировал Столтенберга о стягивании российских войск к границам Украины и повышении их готовности к наступательным действиям.
Зеленский призвал НАТО уделять больше внимания вопросам безопасности в Черном море и усилить свое военное присутствие в Черноморском регионе.
Наиболее актуальным вопросом в отношениях Украины и НАТО Зеленский назвал предоставление плана действий по членству в альянсе. "НАТО – это единственный путь к завершению войны на Донбассе. ПДЧ станет настоящим сигналом для РФ", – заявил президент.
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