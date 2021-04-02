Волкер предположил, какую игру затеял Путин со стягиванием войск к границам Украины
Благодаря бряцанью оружием в приграничье с Украиной президент РФ Владимир Путин пытается переключить внимание россиян с внутренних проблем и новостей об оппозиционере Алексее Навальном на международные вопросы. Такую точку зрения на нынешний виток напряжения в регионе Голосу Америки изложил Курт Волкер, бывший спецпредставитель США по Украине (2017—2019).
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Кроме того, считает экс-дипломат Госдепа США с богатым опытом переговоров с Кремлем, такие действия России – "это умышленная чрезмерная реакция на риторику США".
"Когда президента Байдена спросили, считает ли он Путина убийцей, он сказал "да". Поэтому, думаю, сейчас они (россияне, – ред.) пытаются накалить обстановку, чтобы дать отпор администрации Байдена", – добавил он.
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И все же, по мнению Волкера, "самым важным из всего является психологическое давление на Украину".
Еще 19 марта он говорил, что "Россия наращивает военную агрессию" и "нас ждут сложные времена".
Накопичення Росією військ на кордоні з Україною вказує, серед іншого, що Путін намагається переключити увагу росіян від новин про Навального та внутрішніх проблем на міжнародні питання. Про це "Голосу Америки" заявив Курт Волкер, колишній спецпредставник США з питань України pic.twitter.com/EmYBmIdR6k— Голоc Амepики (@chastime) April 1, 2021
- 30 марта 2021-го главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В Пентагоне выразили опасения.
- 31 марта 2021-го РФ отказалась вернуться к режиму прекращения огня с 1 апреля. В тот же день глава штабов США генерал Милли провел разговоры с главами генштабов Украины и России, а госсекретарь Блинкен обсудил безопасность с главой МИД Кулебой.
- 1 апреля еврокомандование ВС США привело войска в максимальный уровень боеготовности из-за стягивания сил РФ к границе Украины, а глава Пентагона позвонил главе Минобороны Украины и пообещал, что США "не оставят ее и не допустят агрессии России".
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