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Россия наращивает военную агрессию. Нас ждут сложные времена – Курт Волкер

19.03.2021, 16:26
Россия наращивает военную агрессию. Нас ждут сложные времена – Курт Волкер - Фото
Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Экс-представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия наращивает военную агрессию на Донбассе и старается создать там более высокий уровень напряжения. Об этом он сказал в интервью НВ.

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"Нас всех ждут сложные времена", – сказал он.

По его словам, Украину поддерживают "и демократы, и респуб­ликанцы, Белый дом и Сенат, нынешняя администрация и предыдущая администрация".

Также Волкер считает, что администрация президента Джо Байдена будет двигаться в том же направлении, что и администрация Дональда Трампа - ужесточать санкции против РФ, предоставлять Украине вооружение, а также высылать из страны сотрудников российских спецслужб и российских дипломатов.

Читайте также: Нужно сделать невозможным использование Крыма Россией – Волкер

Станислав Стороженко
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Курт Волкер США демократическая партия республиканская партия
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