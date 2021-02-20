"Развеять опасения". Волкер призвал Байдена как можно скорее поговорить с Зеленским

Лидеру США Джо Байдену следует как можно скорее поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом написал в своей колонке для Центра анализа европейской политики (CEPA) экс-спецпред Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По мнению Волкера, в Украине "назревают опасения, которые команда Байдена может легко развеять".

Он отметил, что Байден позвонил президенту РФ Владимиру Путину в первые недели у власти, но предварительно не проконсультировался с Украиной – жертвой российской агрессии. С тех пор новый президент США поговорил уже с порядка 30 лидерами, однако так и не позвонил Зеленскому, объясняет экс-спецпред.

Читайте также: "Не вижу причин для беспокойства". Кулеба пояснил, почему Зеленский не говорил с Байденом

В пресс-релизе Белого дома о разговоре Байден-Путин говорится, что президент США заявлял о поддержке суверенитета Украины, что, конечно, хорошо, пишет Волкер. Однако "непреднамеренно не упоминается" поддержка территориальной целостности.

"Такое упущение является критическим и заслуживающим внимания для Украины, учитывая продолжающуюся оккупацию Россией Донбасса и заявленную аннексию Крыма", – объяснил Волкер.

По его мнению, США должны возобновить стратегический диалог с Украиной, а телефонный разговор Байдена и Зеленского должен состояться как можно скорее.

"Двум президентам необязательно становиться друзьями по переписке, но важно установить контакты на уровне глав государств, чтобы задать тон для сотрудничества между администрациями обеих стран. Это стало критически важным для Украины", – считает экс-спецпред.

Читайте также: "Кремль атакует демократию". Байден призвал Европу поддерживать Украину

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.