"Не вижу причин для беспокойства". Кулеба пояснил, почему Зеленский не говорил с Байденом
Президент Владимир Зеленский еще не говорил со своим коллегой из США Джо Байденом, так как у американского лидера сейчас в приоритете внутренняя повестка. Это объяснил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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По словам главы МИД, сейчас число международных контактов Байдена "сведено практически к нулю" – и это видно по списку его звонков на сайте Белого дома.
"Байден сейчас действительно сконцентрирован на внутреннеполитической повестке дня. Потому что Америка, которую он унаследовал от Трампа, находится в сложных условиях – есть много решений, которые требуют немедленного внимания", – сказал он.
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Кулеба заверил, что МИД сейчас работает над организацией разговора Зеленского с Байденом – и не стоит говорить о недостатке коммуникации между Украиной и США.
Как аргумент Кулеба привел свой недавний разговор с главой Госдепа Энтони Блинкеном. Также он сказал, что буквально вчера получил отчет от посольства в Вашингтоне о последних контактах с представителями администрации Байдена.
"Я не вижу каких-то причин для беспокойства. В том числе мы обсуждали будущий контакт между президентами. Ведется нормальная плановая подготовка к этому разговору", – добавил глава МИД.
- 26 января 2021-го Байден поговорил с главой РФ Владимиром Путиным. В разговоре Байден в частности заявил, что Америка будет твердо защищать суверенитет Украины.
- В Офисе Зеленского считают наполнение их разговора идеальным для Украины
- 1 февраля Кулеба поговорил с Блинкеном по телефону. Как сообщили в Госдепе, США заверили Украину в "мощной экономической и военной поддержке перед лицом российской агрессии".
- Также 1 февраля вышло интервью Зеленского американскому Axios. Президент сказал, что у него есть один вопрос к Байдену: "Почему Украина еще не в НАТО?". Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг, объяснил, почему это так.
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