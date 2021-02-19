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"Не вижу причин для беспокойства". Кулеба пояснил, почему Зеленский не говорил с Байденом

19.02.2021, 11:09
Дмитрий Кулеба (скриншот из видео 1+1/YouTube)

Президент Владимир Зеленский еще не говорил со своим коллегой из США Джо Байденом, так как у американского лидера сейчас в приоритете внутренняя повестка. Это объяснил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По словам главы МИД, сейчас число международных контактов Байдена "сведено практически к нулю" – и это видно по списку его звонков на сайте Белого дома.

"Байден сейчас действительно сконцентрирован на внутреннеполитической повестке дня. Потому что Америка, которую он унаследовал от Трампа, находится в сложных условиях – есть много решений, которые требуют немедленного внимания", – сказал он.

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Кулеба заверил, что МИД сейчас работает над организацией разговора Зеленского с Байденом – и не стоит говорить о недостатке коммуникации между Украиной и США.

Как аргумент Кулеба привел свой недавний разговор с главой Госдепа Энтони Блинкеном. Также он сказал, что буквально вчера получил отчет от посольства в Вашингтоне о последних контактах с представителями администрации Байдена.

"Я не вижу каких-то причин для беспокойства. В том числе мы обсуждали будущий контакт между президентами. Ведется нормальная плановая подготовка к этому разговору", – добавил глава МИД.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский дмитрий кулеба разговор джо байден Энтони Блинкен
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