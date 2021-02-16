Ключевой советник Байдена наблюдает за попыткой Зеленского уволить Сытника
16.02.2021, 19:06
Майкл Карпентер (Фото: LIGA.net)
Ключевой советник президента США Джо Байдена Майкл Карпентер наблюдает за попыткой президента Владимира Зеленского уволить директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.
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Соответствующая запись появилась у него в Twitter.
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В 2017-м Карпентер реагировал на попытку Блока Петра Порошенко и Народного Фронта установить парламентский контроль над антикоррупционными органами.
"Если Рада проголосует за увольнение главы Антикоррупионного комитета и главы НАБУ (Сытника, - ред.), я порекомендую сократить всю правительственную помощь США Украине, включая помощь в сфере безопасности. Это позор", – заявлял тогда он.
- 15 февраля 2021-го Кабмин поддержал законопроект о НАБУ, который прекратит полномочия Сытника.
- Глава ЦПК Виталий Шабунин заявлял, что по его информации, увольнение Сытника – "личное решение Зеленского".
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