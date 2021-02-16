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Ключевой советник Байдена наблюдает за попыткой Зеленского уволить Сытника

16.02.2021, 19:06
Ключевой советник Байдена наблюдает за попыткой Зеленского уволить Сытника - Фото
Майкл Карпентер (Фото: LIGA.net)

Ключевой советник президента США Джо Байдена Майкл Карпентер наблюдает за попыткой президента Владимира Зеленского уволить директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

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Соответствующая запись появилась у него в Twitter.

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В 2017-м Карпентер реагировал на попытку Блока Петра Порошенко и Народного Фронта установить парламентский контроль над антикоррупционными органами.

"Если Рада проголосует за увольнение главы Антикоррупионного комитета и главы НАБУ (Сытника, - ред.), я порекомендую сократить всю правительственную помощь США Украине, включая помощь в сфере безопасности. Это позор", – заявлял тогда он.

Марк Сировой
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Владимир Зеленский набу артем сытник джо байден майкл карпентер
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