Кабмин поддержал законопроект о НАБУ, который прекратит полномочия Сытника – Малюська

Законопроект о Национальном антикоррупционном бюро, который отстранит Артема Сытника от должности директора НАБУ, утвержден Кабинетом министров. Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська. В случае его принятия Верховной Радой на время отбора нового директора НАБУ возглавит первый заместитель Сытника Гизо Углава.

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Сегодня, 15 февраля, руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил в Facebook, что Кабмин поддержал проект закона о НАБУ, в который с голоса была внесена поправка, увольняющая Сытника с должности директора НАБУ.

"По нашей информации, увольнение Сытника – личное решение Владимира Зеленского. Таким образом последний отреагировал на начало расследования о закупке вакцин от COVID-19", – заявил Шабунин.

Малюська пояснил, что новый законопроект был разработан, поскольку Рада не поддержала инициативу Кабмина дать Сытнику полномочия главы НАБУ до избрания нового директора по новой процедуре.

По новому законопроекту Кабмина, НАБУ должно получить статус органа исполнительной власти и новую процедуру избрания его руководителя. Предлагается, что на время проведения отбора нового директора бюро его полномочия будет выполнять первый заместитель.

28 августа 2020 года Конституционный суд признал назначение Сытника директором НАБУ неконституционным. При этом, один из судей КСУ отметил, что действия Сытника на должности главы бюро были законными.

26 октября Окружной админсуд Киева принял решение удалить из госреестра информацию о Сытнике как о директоре НАБУ. Также в ОАСК заявили, что те, кто продолжают считать Сытника главой НАБУ, нарушают закон.

26 ноября Кабмин поддержал законопроект, согласно которому Сытник останется главой НАБУ до момента назначения нового директора бюро, а увольнять руководителей НАБУ будет парламент.

Денис Юдин

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