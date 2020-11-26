Кабмин поддержал законопроект, оставляющий Сытника на посту директора НАБУ
Кабинет министров одобрил переходный законопроект, предлагающий урегулировать вопрос назначения директора Национального антикоррупционного бюро до внесения изменений в законодательство в соответствии с решением Конституционного суда по этому вопросу. Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что ключевые позиции – сохранение независимости НАБУ и одновременно приведение всех положений закона о его деятельности в соответствие с нормами Конституции.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В частности, по словам Шмыгаля, Кабмин предложит установить полномочия Верховной Рады принимать решение об увольнении директора НАБУ с должности, но только при наличии оснований, четко прописанных в законе.
"При этом, важным положением закона является позиция, что нынешний руководитель НАБУ продолжает осуществлять свои полномочия до момента назначения нового руководителя. Таким образом мы укрепляем антикоррупционную архитектуру и остаемся верными антикоррупционной политике реформ", – отметил премьер.
Министр юстиции Денис Малюська подчеркнул, что цель законопроекта – обеспечить процессуальные гарантии нормальной работы институтов после вступления в силу решения Конституционного суда о неконституционности отдельных положений закона о НАБУ.
"Мы ничего радикально не меняем, но обеспечиваем сохранение статуса кво до вступления в силу закона о внесении изменений в Конституцию или иного законодательства, которое позволит провести назначение директора НАБУ в соответствии с решением КСУ. То есть, это переходный закон, направленный на обеспечение стабильной работы НАБУ", – заявил министр.
Шмыгаль добавил, что в течение дня законопроект будет доработан в секретариате Кабмина и передан на рассмотрение парламента.
- 28 августа 2020 года Конституционный суд признал назначение Сытника директором НАБУ неконституционным. При этом, один из судей КСУ отметил, что действия Артема Сытника на должности главы бюро были законными.
- 26 октября Окружной админсуд Киева принял решение удалить из госреестра информацию о Сытнике как о директоре Национального антикоррупционного бюро.
- 27 октября в ОАСК заявили, что те, кто продолжают считать Сытника главой НАБУ, нарушают закон.
Читайте также: Зеленский гарантировал послам G7, что Сытник останется главой НАБУ
Комментарии