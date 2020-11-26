Кабмин поддержал законопроект, оставляющий Сытника на посту директора НАБУ

Кабинет министров одобрил переходный законопроект, предлагающий урегулировать вопрос назначения директора Национального антикоррупционного бюро до внесения изменений в законодательство в соответствии с решением Конституционного суда по этому вопросу. Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что ключевые позиции – сохранение независимости НАБУ и одновременно приведение всех положений закона о его деятельности в соответствие с нормами Конституции.

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В частности, по словам Шмыгаля, Кабмин предложит установить полномочия Верховной Рады принимать решение об увольнении директора НАБУ с должности, но только при наличии оснований, четко прописанных в законе.

"При этом, важным положением закона является позиция, что нынешний руководитель НАБУ продолжает осуществлять свои полномочия до момента назначения нового руководителя. Таким образом мы укрепляем антикоррупционную архитектуру и остаемся верными антикоррупционной политике реформ", – отметил премьер.

Министр юстиции Денис Малюська подчеркнул, что цель законопроекта – обеспечить процессуальные гарантии нормальной работы институтов после вступления в силу решения Конституционного суда о неконституционности отдельных положений закона о НАБУ.

"Мы ничего радикально не меняем, но обеспечиваем сохранение статуса кво до вступления в силу закона о внесении изменений в Конституцию или иного законодательства, которое позволит провести назначение директора НАБУ в соответствии с решением КСУ. То есть, это переходный закон, направленный на обеспечение стабильной работы НАБУ", – заявил министр.

Шмыгаль добавил, что в течение дня законопроект будет доработан в секретариате Кабмина и передан на рассмотрение парламента.

28 августа 2020 года Конституционный суд признал назначение Сытника директором НАБУ неконституционным. При этом, один из судей КСУ отметил, что действия Артема Сытника на должности главы бюро были законными.

26 октября Окружной админсуд Киева принял решение удалить из госреестра информацию о Сытнике как о директоре Национального антикоррупционного бюро.

27 октября в ОАСК заявили, что те, кто продолжают считать Сытника главой НАБУ, нарушают закон.

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Наталия Медведева

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