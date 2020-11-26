UA

Кабмин поддержал законопроект, оставляющий Сытника на посту директора НАБУ

26.11.2020, 20:32
Кабмин поддержал законопроект, оставляющий Сытника на посту директора НАБУ - Фото
Артем Сытник (Фото: пресс-служба НАБУ)

Кабинет министров одобрил переходный законопроект, предлагающий урегулировать вопрос назначения директора Национального антикоррупционного бюро до внесения изменений в законодательство в соответствии с решением Конституционного суда по этому вопросу. Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что ключевые позиции – сохранение независимости НАБУ и одновременно приведение всех положений закона о его деятельности в соответствие с нормами Конституции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В частности, по словам Шмыгаля, Кабмин предложит установить полномочия Верховной Рады принимать решение об увольнении директора НАБУ с должности, но только при наличии оснований, четко прописанных в законе.

"При этом, важным положением закона является позиция, что нынешний руководитель НАБУ продолжает осуществлять свои полномочия до момента назначения нового руководителя. Таким образом мы укрепляем антикоррупционную архитектуру и остаемся верными антикоррупционной политике реформ", – отметил премьер.

Министр юстиции Денис Малюська подчеркнул, что цель законопроекта – обеспечить процессуальные гарантии нормальной работы институтов после вступления в силу решения Конституционного суда о неконституционности отдельных положений закона о НАБУ.

"Мы ничего радикально не меняем, но обеспечиваем сохранение статуса кво до вступления в силу закона о внесении изменений в Конституцию или иного законодательства, которое позволит провести назначение директора НАБУ в соответствии с решением КСУ. То есть, это переходный закон, направленный на обеспечение стабильной работы НАБУ", – заявил министр.

Шмыгаль добавил, что в течение дня законопроект будет доработан в секретариате Кабмина и передан на рассмотрение парламента.

Читайте также: Зеленский гарантировал послам G7, что Сытник останется главой НАБУ

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
кабмин набу законопроект артем сытник ксу

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
"Большой взрыв" ПриватБанка. Полный гайд по вселенной судов вокруг национализации

Партнерский проект"Большой взрыв" ПриватБанка. Полный гайд по вселенной судов вокруг национализации
 