Зеленский гарантировал послам G7, что Сытник останется главой НАБУ

По словам Зеленского, решение Конституционного суда не создает никаких угроз, которые могли бы повлиять на независимость НАБУ

Решение Конституционного суда не отменяет факт создания и функционирования Национального антикоррупционного бюро, его директор Артем Сытник будет оставаться в должности. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на видео-встрече с послами G7, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Зеленский заявил, что решение КСУ о неконституционности отдельных положений закона о НАБУ не создает никаких угроз, которые могут повлиять на легитимность и независимость бюро.

"Решение Конституционного Суда не отменяет факт создания и функционирования НАБУ, не ограничивает работу детективов НАБУ и не ставит под сомнение статус НАБУ как правоохранительного органа. Мы гарантируем, что после 16 декабря директор НАБУ оставаться на должности", – сказал Зеленский.

Сытник отметил, что полностью согласен с позицией Зеленского. Отмечается, что НАБУ совместно с властями в будущем будут отрабатывать ряд потенциальных угроз из-за решений КСУ.

Послы G7 отметили, что такие системные встречи с главой государства по актуальным вопросам является основой для эффективного сотрудничества.

28 августа 2020 года Конституционный суд признал назначение Сытника директором НАБУ неконституционным. При этом, один из судей КСУ отметил, что действия Артема Сытника на должности главы бюро были законными.

26 октября Окружной админсуд Киева принял решение удалить из госреестра информацию о Сытнике как о директоре Национального антикоррупционного бюро.

27 октября в ОАСК заявили, что те, кто продолжают считать Сытника главой НАБУ, нарушают закон.

30 октября Сытник заявил, что в уголовных производствах, которые пришлось остановить из-за решения, фигурировали судьи КСУ.

Станислав Стороженко

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