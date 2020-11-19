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Зеленский гарантировал послам G7, что Сытник останется главой НАБУ

19.11.2020, 16:18
Зеленский гарантировал послам G7, что Сытник останется главой НАБУ - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

По словам Зеленского, решение Конституционного суда не создает никаких угроз, которые могли бы повлиять на независимость НАБУ

Решение Конституционного суда не отменяет факт создания и функционирования Национального антикоррупционного бюро, его директор Артем Сытник будет оставаться в должности. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на видео-встрече с послами G7, сообщает пресс-служба Офиса президента. 

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Зеленский заявил, что решение КСУ о неконституционности отдельных положений закона о НАБУ не создает никаких угроз, которые могут повлиять на легитимность и независимость бюро. 

"Решение Конституционного Суда не отменяет факт создания и функционирования НАБУ, не ограничивает работу детективов НАБУ и не ставит под сомнение статус НАБУ как правоохранительного органа. Мы гарантируем, что после 16 декабря директор НАБУ оставаться на должности", – сказал Зеленский.

Сытник отметил, что полностью согласен с позицией Зеленского. Отмечается, что НАБУ совместно с властями в будущем будут отрабатывать ряд потенциальных угроз из-за решений КСУ.

Послы G7 отметили, что такие системные встречи с главой государства по актуальным вопросам является основой для эффективного сотрудничества.

  • 30 октября Сытник заявил, что в уголовных производствах, которые пришлось остановить из-за решения, фигурировали судьи КСУ.
Станислав Стороженко
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