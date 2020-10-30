Сытник: В остановленных уголовных производствах НАБУ фигурируют судьи КСУ
В первую очередь, в делах фигурируют судьи Конституционного суда, принимавшие это решение, сказал глава НАБУ
В тех уголовных производствах Национального антикоррупционного бюро, которые пришлось остановить из-за решения Конституционного суда, фигурируют и судьи КСУ. Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передает Радио Свобода.
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"В первую очередь, в производствах фигурируют судьи Конституционного суда, принимавшие это решение. Это не первое решение, которое направлено против антикоррупционной инфраструктуры, но первое, когда судьи явно действовали в состоянии реального конфликта интересов. Фактически часть этих дел касается судей Конституционного суда. Судьи, приняли решение о себе, фактически отменили ответственность за ту статью, по которой они потенциально могли быть привлечены к уголовной ответственности", – сказал глава НАБУ.
Как отмечается, Сытник не назвал конкретных фамилий судей КСУ, которые фигурируют в делах НАБУ, однако отметил, что в отношении этих судей НАПК провело полную проверку.
"Я могу сказать так: НАПК проводило полную проверку судей Конституционного суда. И у нас уже был один вывод о наличии в действиях одного судьи Конституционного суда состава преступления, предусмотренного статьей 366-1 (декларирование недостоверной информации – ред.), и по этому выводу НАБУ зарегистрировало уголовное производство. Фактически ряд судей Конституционного суда действовал в состоянии конфликта интересов", – сказал Артем Сытник.
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- 27 октября 2020-го КСУ по обращению 47 депутатов ОПЗЖ отменил статью 366-1 УК о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикорзакона о функциях НАПК. Агентство на сутки закрывало реестр э-деклараций.
- НАПК заявляло, что двое судей КСУ, которые рассматривали дело, имели конфликт интересов: у них есть нарушения в декларациях.
- 29 октября президент Владимир Зеленский срочно созвал СНБО. После этого Кабмин разблокировал работу реестра э-деклараций НАПК, а Зеленский подал законопроект о лишении полномочий судей КСУ.
- Сегодня под КСУ был протест, активисты требовали отставки всех судей. Глава суда Тупицкий заявил, что пока не собирается в отставку.
- В КС сегодня заявили, что не отменяли электронное декларирование, а предложили Раде принять новое антикоррупционное законодательство, которое будет соответствовать Конституции, и также – решить вопрос со статусом НАПК, так как, по мнению КСУ, орган исполнительной власти не может контролировать судей.
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