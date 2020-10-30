Сытник: В остановленных уголовных производствах НАБУ фигурируют судьи КСУ

В первую очередь, в делах фигурируют судьи Конституционного суда, принимавшие это решение, сказал глава НАБУ

В тех уголовных производствах Национального антикоррупционного бюро, которые пришлось остановить из-за решения Конституционного суда, фигурируют и судьи КСУ. Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передает Радио Свобода.

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"В первую очередь, в производствах фигурируют судьи Конституционного суда, принимавшие это решение. Это не первое решение, которое направлено против антикоррупционной инфраструктуры, но первое, когда судьи явно действовали в состоянии реального конфликта интересов. Фактически часть этих дел касается судей Конституционного суда. Судьи, приняли решение о себе, фактически отменили ответственность за ту статью, по которой они потенциально могли быть привлечены к уголовной ответственности", – сказал глава НАБУ.

Как отмечается, Сытник не назвал конкретных фамилий судей КСУ, которые фигурируют в делах НАБУ, однако отметил, что в отношении этих судей НАПК провело полную проверку.

"Я могу сказать так: НАПК проводило полную проверку судей Конституционного суда. И у нас уже был один вывод о наличии в действиях одного судьи Конституционного суда состава преступления, предусмотренного статьей 366-1 (декларирование недостоверной информации – ред.), и по этому выводу НАБУ зарегистрировало уголовное производство. Фактически ряд судей Конституционного суда действовал в состоянии конфликта интересов", – сказал Артем Сытник.

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Наталия Медведева

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