КСУ заверяет, что декларации не отменяли, предлагают Раде изменить антикоррупционный закон

В суде заявили, что согласны: антикоррупционная реформа в Украине "стала неоспоримым требованием общества"

Конституционный суде заверяет, что не отменял электронное декларирование, и предлагает Раде принять обновленное антикоррупционное законодательство, какое "обеспечит соблюдение принципа верховенства права: юридическую определенность, предсказуемость, пропорциональность и соразмерность". Об этом говорится в первой реакции КСУ на скандал после его решения, упраздняющего антикоррупционную реформу.

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"КСУ выразил утвердительный позицию, что декларирование доходов лиц, осуществляющих публичную власть, является неоспоримым требованием в любой современной демократической стране", – пишет пресс-служба суда.

Судьи считают, что антикоррупционная и судебная реформы "должны реализовываться без нарушения принципа независимости судебной власти и с соблюдением принципа конституционности".

По мнению КСУ, использование юридических конструкций ст. 366-1 УК, где "отсутствует четкий перечень законов", делает невозможным однозначное определение круга субъектов преступления и установление круга их адресатов. Поэтому, аргументирует КСУ, к ответственности за умышленное непредставление декларации могут привлечь тех, кто не может быть участником правоотношений по декларированию – и потому сознательно не выполнил такую обязанность.

Все это, делает вывод КСУ, "не согласуется с понятием правового государства и принципа верховенства права".

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Евгений Пилипенко

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