НАПК возобновило доступ к реестру деклараций

В агентстве говорят, что также смогут проводить специальные проверки деклараций

Национальное агентство по предотвращению коррупции возобновило доступ к электронному реестру деклараций. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

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Там пояснили, что сегодня Кабмин на внеочередном заседании принял распоряжение обеспечить открытый круглосуточный доступ к публичной части реестра.

Принятое решение также позволит агентству проводить специальные проверки и разблокирует назначения руководителей в органы власти и местного самоуправления, отметили в НАПК.

"Это первый шаг к восстановлению эффективной системы предотвращения коррупции в Украине. Это важный сигнал от президента и правительства, несмотря на попытки Конституционного суда узурпировать власть в стране, антикоррупционная система не должна быть разрушена в угоду врагам Украины", – сказал глава НАПК Александр Новиков.

Вадим Ребрина

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