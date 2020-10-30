НАПК возобновило доступ к реестру деклараций
В агентстве говорят, что также смогут проводить специальные проверки деклараций
Национальное агентство по предотвращению коррупции возобновило доступ к электронному реестру деклараций. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
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Там пояснили, что сегодня Кабмин на внеочередном заседании принял распоряжение обеспечить открытый круглосуточный доступ к публичной части реестра.
Принятое решение также позволит агентству проводить специальные проверки и разблокирует назначения руководителей в органы власти и местного самоуправления, отметили в НАПК.
"Это первый шаг к восстановлению эффективной системы предотвращения коррупции в Украине. Это важный сигнал от президента и правительства, несмотря на попытки Конституционного суда узурпировать власть в стране, антикоррупционная система не должна быть разрушена в угоду врагам Украины", – сказал глава НАПК Александр Новиков.
- 27 октября 2020 г КСУ по обращению 47 депутатов отменил статью о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК. Это означает, что агентство не сможет проверять декларации чиновников на нарушения и инициировать привлечение их к ответственности, свободный доступ к реестру деклараций должен быть закрыт. НАПК закрыло реестр.
- НАПК заявило о конфликте интересов у двоих судей, журналисты установили его и у главы КСУ.
- 29 октября СНБО в ходе экстренного заседания пришло к выводу, что последние решения КСУ несут угрозу нацбезопасности. Секретарь совета заявил, что существует целостный план, направленный против основ Украинского государства.
- После этого Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК восстановить доступ к реестру деклараций и обеспечить их спецпроверку.
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