Пошли против КСУ. Кабмин обязал НАПК немедленно восстановить доступ к реестру деклараций

Правительство обязало НАПК обеспечить механизм спецпроверки деклараций чиновников

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На внеочередном заседании Кабмин принял распоряжение, которым обязал Национальное агентство по противодействию коррупции восстановить доступ к реестру деклараций и обеспечить их спецпроверку. Об этом сообщил в Telegram министр Кабинета министров Олег Немчинов.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что доступ к электронным декларациям будет восстановлен уже завтра, 30 октября.

"Только что на внеочередном заседании правительства при участии президента Украины Владимира Зеленского, во исполнение решения СНБО приняли распоряжение, которым обязали НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки", – написал Немчинов.

ДОПОЛНЕНО В 20:40. В пресс-службе Офиса президента сообщили подробности.

Как отмечается, распоряжение Кабмина "Некоторые вопросы деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", рассмотренное и принятое участниками заседания, позволит разблокировать деятельность НАПК.

Согласно документу, НАПК должно обеспечить открытый круглосуточный доступ на своем официальном сайте в публичной части Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Также НАПК должно обеспечить проведение специальных проверок в соответствии с требованиями закона о предотвращении коррупции.

Государственные органы и органы местного самоуправления должны обеспечить доступ Нацагентства к информационно-телекоммуникационным и справочным системам, реестрам, банкам данных, в частности тем, которые содержат информацию с ограниченным доступом, держателями которых они являются. Также они должны предоставлять информацию, в том числе с ограниченным доступом, по письменным запросам НАПК.

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Наталия Медведева

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