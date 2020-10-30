Законопроект Зеленского: президент хочет прекратить полномочия всех судей КСУ
Несмотря на отсутствие в законе о Конституционном суде таких оснований для прекращения полномочий КСУ, президент хочет набрать новый состав суда
Вечером 29 октября на портале Верховной Рады появился законопроект №4288 о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству. Его автором стал президент Владимир Зеленский, в тексте идет речь о прекращении полномочий судей Конституционного суда и "признании ничтожным" его скандального решения об антикоррупционном законодательстве.
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В предложенном законопроекте четыре пункта:
- Признать неправосудным (ничтожным) решение КСУ об отмене антикоррупционных норм, как принятое в личных интересах судей, являющееся своевольным и необоснованным, а также таким, которое отрицает европейский и евроатлантический выбор украинского народа;
- Обеспечить непрерывность действия норм Уголовного кодекса и закона о предотвращении коррупции, независимо от решения КСУ;
- Прекратить полномочия состава КСУ, который действовал в личных интересах и вопреки интересам народа;
- Обеспечить отбор и назначение новых судей КСУ.
Если законопроект будет принят, он вступит в силу со следующего дня после его опубликования.
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В действующем законе о КСУ есть всего шесть оснований для прекращения полномочий судьи КСУ:
- окончание срока его полномочий,
- достижение им 70 лет,
- прекращение гражданства Украины или приобретение гражданства другой страны,
- признание его без вести пропавшим, объявление умершим, признание недееспособным или ограниченно дееспособным,
- вступление в силу приговора за совершение им преступления,
- смерти.
Также судью КСУ можно уволить. Решение об увольнении принимается не менее чем двумя третями от состава КСУ. Кроме этого, судья имеет право подать в отставку сам или написать заявление на увольнение по собственному желанию, которое затем утверждается на заседании суда.
- 28 октября 2020-го КСУ по обращению 47 депутатов ОПЗЖ отменил статью 366-1 УК о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикорзакона о функциях НАПК.
- Глава МИД Кулеба заявил, что решение КСУ может создать проблемы с иностранными партнерами и стать угрозой безвизу, а представитель Зеленского в КСУ сообщил о возможных проблемах с евроинтеграцией.
- Евросоюз счел, что скандальное решение может стать причиной для приостановки безвиза и ставит под сомнение обязательства страны перед ЕС.
- 29 октября Кабмин обязал НАПК немедленно восстановить доступ к реестру деклараций и поздно вечером того же дня это произошло.
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