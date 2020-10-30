Законопроект Зеленского: президент хочет прекратить полномочия всех судей КСУ

Несмотря на отсутствие в законе о Конституционном суде таких оснований для прекращения полномочий КСУ, президент хочет набрать новый состав суда

Вечером 29 октября на портале Верховной Рады появился законопроект №4288 о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству. Его автором стал президент Владимир Зеленский, в тексте идет речь о прекращении полномочий судей Конституционного суда и "признании ничтожным" его скандального решения об антикоррупционном законодательстве.

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В предложенном законопроекте четыре пункта:

Признать неправосудным (ничтожным) решение КСУ об отмене антикоррупционных норм, как принятое в личных интересах судей, являющееся своевольным и необоснованным, а также таким, которое отрицает европейский и евроатлантический выбор украинского народа; Обеспечить непрерывность действия норм Уголовного кодекса и закона о предотвращении коррупции, независимо от решения КСУ; Прекратить полномочия состава КСУ, который действовал в личных интересах и вопреки интересам народа; Обеспечить отбор и назначение новых судей КСУ.

Если законопроект будет принят, он вступит в силу со следующего дня после его опубликования.

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В действующем законе о КСУ есть всего шесть оснований для прекращения полномочий судьи КСУ:

- окончание срока его полномочий,

- достижение им 70 лет,

- прекращение гражданства Украины или приобретение гражданства другой страны,

- признание его без вести пропавшим, объявление умершим, признание недееспособным или ограниченно дееспособным,

- вступление в силу приговора за совершение им преступления,

- смерти.

Также судью КСУ можно уволить. Решение об увольнении принимается не менее чем двумя третями от состава КСУ. Кроме этого, судья имеет право подать в отставку сам или написать заявление на увольнение по собственному желанию, которое затем утверждается на заседании суда.

Дарья Мостовая

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