Тупицкий говорит, что купил участок в Крыму еще до оккупации. В 2018-м "наложились кадастры", решали вопрос разграничения участка с соседним участком, юристы решили сделать это через договор покупки/продажи по российским законам.



Судья заявил, что "не знает", как внести участок, потому что не признает Крым российским, а против него в РФ открыто уголовное дело и введены санкции.



"Единственная моя вина, что я не обратился в НАПК, чтобы они мне объяснили, как это сделать. Но как юрист я считаю, что вряд ли они могут правильно это объяснить ввиду таких обстоятельств", - сказал он.



