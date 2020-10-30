Тупицкий говорит, что купил участок в Крыму еще до оккупации. В 2018-м "наложились кадастры", решали вопрос разграничения участка с соседним участком, юристы решили сделать это через договор покупки/продажи по российским законам.
Судья заявил, что "не знает", как внести участок, потому что не признает Крым российским, а против него в РФ открыто уголовное дело и введены санкции.
"Единственная моя вина, что я не обратился в НАПК, чтобы они мне объяснили, как это сделать. Но как юрист я считаю, что вряд ли они могут правильно это объяснить ввиду таких обстоятельств", - сказал он.
Тупицкий затягивает речь по сути. Хочет сфотографироваться с журналистами.
Брифинг будет долгим. Тупицкий сказал, что будут говорить, пока все не решат, а потом еще выйдет судья-докладчик по делу Слиденко.
Тупицкий сказал, что готов собрать пресс-конференцию по мелодекламированному участку в Крыму и, если там есть нарушения, "отвечать по закону".
Начался брифинг главы КСУ Тупицкого. Трансляция - Украина 24.
Нардеп Голоса Юрчишин заявил, что против судей КСУ открыли уголовное дело по статье о захвате госвласти.
Скандалы с судьями КСУ:
– НАПК заявлял, что двое судей имели конфликт интересов при голосовании;
– Схемы нашли конфликт интересов и у главы суда Тупицкого: незадекларированный участок в Крыму;
– Слово і діло писали, что из-за конфликта интересов вызывали в НАПК для пояснений сразу трех судей
– ГБР вызвало главу КСУ Тупицкого на допрос в рамках уголовного дела;
- Bihus.Info: муж-пенсионер судьи КСУ купил квартиру на столичном Печерске за 13 млн.
Движение по Жилянской ограничено от Антоновича до Васильковской. К КСУ стягивают все больше силовиков (трансляция 24 канала).
Акция под судом заканчивается, некоторые люди расходятся. Впереди - пресс-конференция КСУ.
Опять зажгли шашки, файер полетел в сторону суда.
У демонстранта табличка: "Полномочия судьи КСУ прекращаются в случае его смерти".
Слышно вой сирены. Пока непонятно, откуда звук и что происходит.
Акции будут продолжаться, пока судьи не уйдут в отставку, заявили демонстранты. Представитель КСУ ушел.
"Народ, который борется против диктатуры, имеет право на основание. Судьи должны уйти в отставку", - заявил один из организаторов.
Демонстранты перечисляют основания для отставки. Напоминают, что полномочия судьи заканчиваются в случае смерти. Доводы Алешина толком не слушают, говорят, чтобы передал требование судьям, так как "времени у них осталось очень мало".
Алешин начал говорить: "Я уверен, с любой конфликтной ситуации...".
Его перебили и скандируют: "Отставка! Отставка!". Представитель КСУ призвал протестующих "действовать в правовом поле". Протестующие недовольны и кричат, что КСУ "ложил х** на законы".
Организатор акции - Алешину: "КСУ не имеет морального права работать в этом составе. Он действовал против Конституции и интересов Украины. Он должен быть расформирован".
Активисты спросили, пойдут ли судьи в отставку. Алешин такой информацией не владеет. Демонстранты кричат "Отставка!".
Алешин заверяет, что никто не отменял необходимость декларирования, а просто дали сигнал Раде привести антикор законодательство в соответствие с Конституцией. Началась ругань.
Представитель КСУ анонсировал пресс-конференцию суда, где все объяснят.
К демонстрантом снова кто-то вышел. Не слышно ни кто это, ни что говорят.
К протестующим вышел замглавы секретариата КСУ Валерий Алешин. Демонстранты отступились, слушают.
К протестующим выходил представитель КСУ, они не согласились с ним говорить и требуют, чтобы вышел глава КСУ Тупицкий.
С импровизированной трибуны призывают судей добровольно уйти в отставку.
Протест под КСУ проходит под лозунгом "Отправим судей в Ростов". Время от времени шашки перебрасывают через забор. По перемитру стоит Нацгвардия.
Під Конституційним судом зараз— Громадське радіо (@HromadskeRadio) October 30, 2020
Фото: Оля Русіна/Громадське радіо pic.twitter.com/thJaXPwpIO
Сейчас под зданием КСУ проходит протест. Активисты требуют выйти главу суда. В ином случае - обещают зайти на территорию суда самостоятельно.
Трансляция - hromadske
Схемы: Глава КСУ Тупицкий купил землю в Крыму по законам России и не задекларировал.
На птяницу собирают протест под КСУ "Судьям пора в Ростов".
НАБУ: Из-за решения КСУ по декларированию придется закрыть 110 уголовных дел.
КСУ обнародовал решение:
- отменил статью УК о наказании за недостоверное декларирование;
- отменил отдельные положения антикоррупционного закона, которые определяют функции НАПК.
КСУ заявил о давлении со стороны власти.
Зеленский: Электронное декларирование продолжит работать, несмотря на решение КСУ.
НАПК:
- у судей Головатого и Завгородней - конфликт интересов и нарушения в декларациях;
- на судей Мойсика и Слиденко ранее НАПК составляло админпротоколы.
Представитель Рады в КСУ Ольга Совгиря заявила, что Украина "рискует быть втянутой в грандиозный международный скандал".
Представитель Зеленского в КСУ заявил, что "нельзя исключать негативных последствий" с евроинтеграцией.
СМИ сообщают, что КСУ по представлению депутатов ОПЗЖ признал неконституционными статью о декларировании недостоверной информации и контрольные полномочия НАПК.