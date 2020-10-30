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Конституционный кризис в Украине: все новости – хроника - Фото

Конституционный кризис в Украине: все новости – хроникаLive

Конституционный кризис в Украине: все новости – хроникаLive
30.10.2020, 12:00
1430
Фото - Громадське радіо
27 октября Конституционный суд отменил антикоррупционную реформу, что поставило под угрозу отношения Украины с международными партнерами, в том числе безвиз с ЕС и сотрудничество с МВФ.

Вчера Кабмин после экстренного совещания СНБО разблокировал работу реестра деклараций НАПК, президент Зеленский подал неконституционный законопроект о прекращении полномочий судей КСУ.
30.10.2020
12:01

Тупицкий говорит, что купил участок в Крыму еще до оккупации. В 2018-м "наложились кадастры", решали вопрос разграничения участка с соседним участком, юристы решили сделать это через договор покупки/продажи по российским законам.

Судья заявил, что "не знает", как внести участок, потому что не признает Крым российским, а против него в РФ открыто уголовное дело и введены санкции.

"Единственная моя вина, что я не обратился в НАПК, чтобы они мне объяснили, как это сделать. Но как юрист я считаю, что вряд ли они могут правильно это объяснить ввиду таких обстоятельств", - сказал он.

12:00

Тупицкий затягивает речь по сути. Хочет сфотографироваться с журналистами.

11:59

Брифинг будет долгим. Тупицкий сказал, что будут говорить, пока все не решат, а потом еще выйдет судья-докладчик по делу Слиденко.

11:56

Тупицкий сказал, что готов собрать пресс-конференцию по мелодекламированному участку в Крыму и, если там есть нарушения, "отвечать по закону".

11:55

Начался брифинг главы КСУ Тупицкого. Трансляция - Украина 24.

11:47

Фоторепортаж с сегодняшнего протеста под КСУ.

11:39

Нардеп Голоса Юрчишин заявил, что против судей КСУ открыли уголовное дело по статье о захвате госвласти.

11:22

Скандалы с судьями КСУ:

– НАПК заявлял, что двое судей имели конфликт интересов при голосовании;

– Схемы нашли конфликт интересов и у главы суда Тупицкого: незадекларированный участок в Крыму;

– Слово і діло писали, что из-за конфликта интересов вызывали в НАПК для пояснений сразу трех судей

– ГБР вызвало главу КСУ Тупицкого на допрос в рамках уголовного дела;

- Bihus.Info: муж-пенсионер судьи КСУ купил квартиру на столичном Печерске за 13 млн.

11:22

Движение по Жилянской ограничено от Антоновича до Васильковской. К КСУ стягивают все больше силовиков (трансляция 24 канала).

11:07

Акция под судом заканчивается, некоторые люди расходятся. Впереди - пресс-конференция КСУ.

11:04

Опять зажгли шашки, файер полетел в сторону суда.

11:02

У демонстранта табличка: "Полномочия судьи КСУ прекращаются в случае его смерти".

11:01

Слышно вой сирены. Пока непонятно, откуда звук и что происходит.

11:00

Акции будут продолжаться, пока судьи не уйдут в отставку, заявили демонстранты. Представитель КСУ ушел.

10:58

"Народ, который борется против диктатуры, имеет право на основание. Судьи должны уйти в отставку", - заявил один из организаторов.

10:55

Демонстранты перечисляют основания для отставки. Напоминают, что полномочия судьи заканчиваются в случае смерти. Доводы Алешина толком не слушают, говорят, чтобы передал требование судьям, так как "времени у них осталось очень мало".

10:54

Алешин начал говорить: "Я уверен, с любой конфликтной ситуации...".

Его перебили и скандируют: "Отставка! Отставка!". Представитель КСУ призвал протестующих "действовать в правовом поле". Протестующие недовольны и кричат, что КСУ "ложил х** на законы".

10:52

Организатор акции - Алешину: "КСУ не имеет морального права работать в этом составе. Он действовал против Конституции и интересов Украины. Он должен быть расформирован".

10:51

Активисты спросили, пойдут ли судьи в отставку. Алешин такой информацией не владеет. Демонстранты кричат "Отставка!".

10:49

Алешин заверяет, что никто не отменял необходимость декларирования, а просто дали сигнал Раде привести антикор законодательство в соответствие с Конституцией. Началась ругань.

Представитель КСУ анонсировал пресс-конференцию суда, где все объяснят.

10:49

К демонстрантом снова кто-то вышел. Не слышно ни кто это, ни что говорят.

10:47

К протестующим вышел замглавы секретариата КСУ Валерий Алешин. Демонстранты отступились, слушают.

10:41

К протестующим выходил представитель КСУ, они не согласились с ним говорить и требуют, чтобы вышел глава КСУ Тупицкий. 

С импровизированной трибуны призывают судей добровольно уйти в отставку.

10:40
10:38

Сейчас под зданием КСУ проходит протест. Активисты требуют выйти главу суда. В ином случае - обещают зайти на территорию суда самостоятельно.

Трансляция - hromadske

28.10.2020
20:44

Схемы: Глава КСУ Тупицкий купил землю в Крыму по законам России и не задекларировал.

20:44

На птяницу собирают протест под КСУ "Судьям пора в Ростов".

20:01

НАБУ: Из-за решения КСУ по декларированию придется закрыть 110 уголовных дел.

18:00

КСУ обнародовал решение:

- отменил статью УК о наказании за недостоверное декларирование;

- отменил отдельные положения антикоррупционного закона, которые определяют функции НАПК.

16:44

КСУ заявил о давлении со стороны власти.

27.10.2020
23:00

Зеленский: Электронное декларирование продолжит работать, несмотря на решение КСУ.

22:40

НАПК:

- у судей Головатого и Завгородней - конфликт интересов и нарушения в декларациях;

- на судей Мойсика и Слиденко ранее НАПК составляло админпротоколы. 

21:55

Представитель Рады в КСУ Ольга Совгиря заявила, что Украина "рискует быть втянутой в грандиозный международный скандал". 

Представитель Зеленского в КСУ заявил, что "нельзя исключать негативных последствий" с евроинтеграцией.

21:00

СМИ сообщают, что КСУ по представлению депутатов ОПЗЖ признал неконституционными статью о декларировании недостоверной информации и контрольные полномочия НАПК.

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Теги: коррупция, Владимир Зеленский, протест, напк, ксу, декларации
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