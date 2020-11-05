Четверо судей КСУ отказались ходить на заседания, это заблокирует работу Большой палаты
Судьи Сергей Головатый, Олег Первомайский, Виктор Колесник и Василий Лемак считают недопустимой публикацию в СМИ проектов решений КСУ
Четверо судей КСУ, которые проголосовали против решения по е-декларированию, временно прекратят участие в заседаниях суда. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил собеседник в руководстве Офиса президента.
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Судьи считают недопустимой публикацию в СМИ проектов решений КСУ.
От участия в заседаниях до тех пор, пока кризис вокруг КСУ не будет разрешен, откажутся судьи Сергей Головатый, Олег Первомайский, Виктор Колесник и Василий Лемак.
По закону о КСУ, на заседаниях Большой палаты, которая рассматривает конституционность законов, актов президента, Кабмина и Верховной Рады, должны присутствовать не менее 12 судей. На данный момент в КСУ 15 судей, так что отказ четверых из них участвовать в заседаниях заблокирует работу Большой палаты.
- 27 октября 2020 года КСУ по обращению 47 депутатов отменил статью о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК.
- 30 октября Зеленский подал в Раду законопроект о роспуске нынешнего состава КСУ. Его резко раскритиковали лидеры оппозиционных парламентских фракций.
- 2 ноября, в парламенте был зарегистрирован законопроект авторства Разумкова и еще ряда депутатов, которым предлагается вернуть е-декларации в законодательство в первоначальном виде.
- 3 ноября в Раде зарегистрировали законопроект, который увеличит кворум для КСУ с 12 до 18 судей.
- 4 ноября, в Раде зарегистрировали законопроект, в котором предлагается увеличить количество голосов для принятия КСУ решений.
- Завтра, 6 ноября, Рада рассмотрит назначение в КСУ двух судей по квоте парламента.
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