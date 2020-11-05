Четверо судей КСУ отказались ходить на заседания, это заблокирует работу Большой палаты

Судьи Сергей Головатый, Олег Первомайский, Виктор Колесник и Василий Лемак считают недопустимой публикацию в СМИ проектов решений КСУ

Четверо судей КСУ, которые проголосовали против решения по е-декларированию, временно прекратят участие в заседаниях суда. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил собеседник в руководстве Офиса президента.

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Судьи считают недопустимой публикацию в СМИ проектов решений КСУ.

От участия в заседаниях до тех пор, пока кризис вокруг КСУ не будет разрешен, откажутся судьи Сергей Головатый, Олег Первомайский, Виктор Колесник и Василий Лемак.

По закону о КСУ, на заседаниях Большой палаты, которая рассматривает конституционность законов, актов президента, Кабмина и Верховной Рады, должны присутствовать не менее 12 судей. На данный момент в КСУ 15 судей, так что отказ четверых из них участвовать в заседаниях заблокирует работу Большой палаты.

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Денис Юдин , Юрий Смирнов

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