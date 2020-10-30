Оппозиционные партии в Раде резко раскритиковали предложение Зеленского распустить КСУ

В ОПЗЖ, Евросолидарности и Батькивщине обвинили президента в попытке лишить судебную власть независимости

Лидеры оппозиционных парламентских партий подвергли критике инициативу президента Владимира Зеленского о роспуске текущего состава Конституционного суда.

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Партия ОПЗЖ заявила, что Зеленский и его окружение намерены нарушить Конституцию, а подстрекают их к этому "власти ряда государств, которые осуществляют внешнее управление Украиной". Внесенный Зеленским в парламент законопроект в партии назвали "циничным издевательством", и обвинили президента в планах руками парламента уничтожить независимость судебной власти.

Лидер Евросолидарности и пятый президент Петр Порошенко заявил, что выбранный Зеленским способ решения проблемы не имеет ничего общего с борьбой с коррупцией. По мнению Порошенко, президент "борется за абсолютную власть, никем и ничем не ограниченную".

Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко назвала решение КСУ об антикоррупционной реформе справедливым и обоснованным. Она призвала все фракции парламента выступить против "попытки президента через свой законопроект №4288 уничтожить Конституционный суд и грубо антизаконным способом подчинить его своей администрации".

Лидер Голоса Кира Рудик вчера от имени партии потребовала отставки судей КСУ. Сегодня на митинге под зданием суда она заявила, что если судебная система не будет очищена от коррупции и политики не услышат голос улицы, то на акции протеста выйдут сотни тысяч людей. В то же время глава фракции Голоса в Раде Сергей Рахманин заявил, что если КСУ можно распустить законом, то результаты президентских выборов может отменить ЖЭК, а попытка восстановить право, нарушая его, называется бесправием.

27 октября 2020-го КСУ по обращению 47 депутатов, большинство которых из фракции ОПЗЖ, отменил статью 366-1 УК о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК. Агентство на сутки закрывало реестр э-деклараций.

29 октября президент срочно созвал СНБО. После этого Кабмин разблокировал работу реестра э-деклараций НАПК, а Зеленский подал законопроект о лишении полномочий судей КСУ.

Сегодня под КСУ был протест, активисты требовали отставки всех судей. Глава суда Тупицкий заявил, что пока не собирается в отставку.

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Денис Юдин

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