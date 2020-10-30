Порошенко выступил против роспуска КСУ: Зеленский борется за "абсолютную власть"

"Тот способ решения проблемы, который предложил Зеленский, ведет нас совсем в другую сторону", – заявил Порошенко

Пятый президент и лидер партии Евросолидарность Петр Порошенко заявил, что президент Владимир Зеленский, инициируя роспуск Конституционного суда, "борется за абсолютную власть", и призвал не поддерживать его в этом. Об этом Порошенко написал в Telegram.

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"Президент не имеет права распускать Конституционный суд ни по закону, ни по Конституции", – написал он.

Порошенко согласился, что борьба с коррупцией – это часть европейской стратегии Украины, поэтому необходимо сделать все, чтобы восстановить независимость антикоррупционной инфраструктуры. По его мнению, парламент может сделать это "довольно быстро".

"Но демократия – это так же часть нашего цивилизационного европейского выбора. А тот способ решения проблемы, который предложил Зеленский, ведет нас совсем в другую сторону. И не имеет ничего общего с борьбой с коррупцией. Вас пытаются обмануть. Он борется за абсолютную власть, никем и ничем не ограниченную. И подыгрывать ему в этом – значит вести страну к национальной катастрофе. Мы точно этого не позволим!" – написал Порошенко.

Ранее Порошенко раскритиковал решение КСУ об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование и заявил, что это личная ответственность Зеленского.

27 октября 2020-го КСУ по обращению 47 депутатов, большинство которых из фракции ОПЗЖ, отменил статью 366-1 УК о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК. Агентство на сутки закрывало реестр э-деклараций.

29 октября президент срочно созвал СНБО. После этого Кабмин разблокировал работу реестра э-деклараций НАПК, а Зеленский подал законопроект о лишении полномочий судей КСУ.

Сегодня под КСУ был протест, активисты требовали отставки всех судей. Глава суда Тупицкий заявил, что пока не собирается в отставку.

Вадим Ребрина

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