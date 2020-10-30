Глава КСУ заявил, что пока не намерен уходить в отставку
Глава КСУ Александр Тупицкий отметил, что "по требованию какого-то лица, дав присягу народу Украины, не собирается" уходить в отставку
Глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что пока не собирается уходить в отставку, поскольку "дал присягу народу Украины". Об этом он сказал сегодня на брифинге.
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"Во-первых, такого требования – подать в отставку я не слышал. Если оно есть, то должно быть мотивированным. Чтобы я понимал и разобрался, суд понял, что проблема во мне. Тогда мы это решим объективно на специальном заседании КСУ", – отметил Тупицкий, подчеркнув, что "дал присягу народу Украины".
По его словам, если будет такой ультиматум, то судьи КСУ сядут и обсудят, что глава КСУ делает не так.
"Нарушаю ли я присягу, а по требованию какого-то лица, дав присягу народу Украины, я не собираюсь этого делать", – подчеркнул Тупицкий.
Он добавил, что "в данном случае конфликт интересов есть, но он законный, легитимный".
"И другого органа конституционной юрисдикции, чтобы решить этот вопрос, нет", – уточнил он.
- 27 октября 2020 года КСУ по обращению 47 депутатов отменил статью о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК. Это означает, что агентство не сможет проверять декларации чиновников на нарушения и инициировать привлечение их к ответственности, свободный доступ к реестру деклараций должен быть закрыт. НАПК закрыло реестр.
- НАПК заявило о конфликте интересов у двоих судей, журналисты установили его и у главы КСУ.
- 29 октября СНБО в ходе экстренного заседания пришло к выводу, что последние решения КСУ несут угрозу нацбезопасности. Секретарь совета заявил, что существует целостный план, направленный против основ Украинского государства.
- После этого Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК восстановить доступ к реестру деклараций и обеспечить их спецпроверку.
- Президент Владимир Зеленский подал в Раду законопроект о роспуске нынешнего состава КСУ.
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