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Глава КСУ заявил, что пока не намерен уходить в отставку

30.10.2020, 14:17
Глава КСУ заявил, что пока не намерен уходить в отставку - Фото
Александр Тупицкий (Фото: Юрий Смирнов/LIGA.net)

Глава КСУ Александр Тупицкий отметил, что "по требованию какого-то лица, дав присягу народу Украины, не собирается" уходить в отставку

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что пока не собирается уходить в отставку, поскольку "дал присягу народу Украины". Об этом он сказал сегодня на брифинге.

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"Во-первых, такого требования – подать в отставку я не слышал. Если оно есть, то должно быть мотивированным.  Чтобы я понимал и разобрался, суд понял, что проблема во мне. Тогда мы это решим объективно на специальном заседании КСУ", – отметил Тупицкий, подчеркнув, что "дал присягу народу Украины".

По его словам,  если будет такой ультиматум, то судьи КСУ сядут  и обсудят, что глава КСУ делает не так.

"Нарушаю ли я присягу, а по требованию какого-то лица, дав присягу народу Украины, я не собираюсь этого делать", – подчеркнул Тупицкий.

Он добавил, что "в данном случае конфликт интересов есть, но он законный, легитимный".

"И другого органа конституционной юрисдикции, чтобы решить этот вопрос, нет", – уточнил он.

  • 27 октября 2020 года КСУ по обращению 47 депутатов отменил статью о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК. Это означает, что агентство не сможет проверять декларации чиновников на нарушения и инициировать привлечение их к ответственности, свободный доступ к реестру деклараций должен быть закрыт. НАПК закрыло реестр
  • НАПК заявило о конфликте интересов у двоих судей, журналисты установили его и у главы КСУ.
  • 29 октября СНБО в ходе экстренного заседания пришло к выводу, что последние решения КСУ несут угрозу нацбезопасности. Секретарь совета заявил, что существует целостный план, направленный против основ Украинского государства.
  • После этого Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК восстановить доступ к реестру деклараций и обеспечить их спецпроверку.

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Арина Толина
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