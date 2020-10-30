Глава КСУ заявил, что пока не намерен уходить в отставку

Глава КСУ Александр Тупицкий отметил, что "по требованию какого-то лица, дав присягу народу Украины, не собирается" уходить в отставку

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что пока не собирается уходить в отставку, поскольку "дал присягу народу Украины". Об этом он сказал сегодня на брифинге.

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"Во-первых, такого требования – подать в отставку я не слышал. Если оно есть, то должно быть мотивированным. Чтобы я понимал и разобрался, суд понял, что проблема во мне. Тогда мы это решим объективно на специальном заседании КСУ", – отметил Тупицкий, подчеркнув, что "дал присягу народу Украины".

По его словам, если будет такой ультиматум, то судьи КСУ сядут и обсудят, что глава КСУ делает не так.

"Нарушаю ли я присягу, а по требованию какого-то лица, дав присягу народу Украины, я не собираюсь этого делать", – подчеркнул Тупицкий.

Он добавил, что "в данном случае конфликт интересов есть, но он законный, легитимный".

"И другого органа конституционной юрисдикции, чтобы решить этот вопрос, нет", – уточнил он.

Президент Владимир Зеленский подал в Раду законопроект о роспуске нынешнего состава КСУ.

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Арина Толина

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