"Отправим судей в Ростов". Под КСУ начался протест: в ход пошли дымовые шашки – трансляция

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Организаторы протеста считают, что КСУ своим решением дал индульгинцею коррупционером и подрывает европейское будущее Украины

Сейчас возле здания Конституционного суда проходит акция протеста из-за скандального решения КСУ об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование и сокращении полномочий Нацагентства предотвращения коррупции. Трансляцию ведет hromadske.

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На кадрах трансляции видно, что люди заняли всю площадь перед КСУ и также стоят по другую сторону улицы. Демонстранты держат банеры и украинские флаги, несколько участников одновременно зажгли дымовые шашки.

Протестующим удалось перекинуть несколько оранжевых шашек через забор на территорию КСУ. По периметру суда стоят нацгвардийцы. Демонстранты требует, чтобы к ним вышел глава суда.

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Организаторы акции писали в Facebook, что судьи дали индульгенцию коррупционерам, а также поставили под угрозу сохранение безвиза с Евросоюзом, получение макрофинансовой помощи западных партнеров и европейское направление развития Украины.

Они заявляли, что намерены "отправить судей в Ростов". Организаторы призывают участников акции не брать партийной символики и надевать маски.

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Теги: коррупция, протест, напк, ксу, акция, дымовые шашки, ростов
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