ГБР вызывает главу КСУ Тупицкого на допрос в рамках уголовного дела
В ходе досудебного расследования исследуется влияние преступной организации на деятельность хозяйственных судов
Госбюро расследований расследует ряд уголовных дел, в которых проверяется причастность главы Конституционного суда Александра Тупицкого к совершению преступлений в составе преступной организации. Он вызван на допрос, сообщает пресс-служба ГБР.
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"Следователями ГБР расследуется ряд уголовных производств в которых следственным путем проверяется председатель Конституционного Суда к совершению преступлений в составе преступной организации, а также к принятию мер по сокрытию преступлений", – сообщил и.о. директора ГБР Алексей Сухачев.
В ходе досудебного расследования исследуется влияние преступной организации на деятельность хозяйственных судов, вынесение ими неправосудных решений в интересах приближенных лиц для незаконного отчуждения имущественных активов, сообщили в ГБР.
"С этой целью следователем Государственного бюро расследований вызван председателя КСУ для допроса на 02.11.2020", – сказано в сообщении.
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