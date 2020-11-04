Жесткие рамки для КСУ. В Раде хотят ограничить его возможности двумя законами

Первый законопроект о повышении кворума и контролировании КСУ на законодательном уровне уже регистрируется, второй – пока в разработке

В Верховной Раде регистрируют законопроект, которым хотят внести изменения в уже действующий закон о Конституционном суде. В нем предлагается регламентировать работу суда законом, а не внутренними документами, а также увеличить количество голосов, необходимых для принятия решений, сообщила представительница Рады в КСУ Ольга Совгиря.

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В частности, предлагается установить, что:

Процедура деятельности КСУ определяется законом (а не регламентом суда как внутренним документом). Количество голосов судей, необходимых для принятия решений увеличится с 10 до 12 в Большой палате и до шести – в сенатах КСУ (поскольку сенаты тоже могут признать закон неконституционным при рассмотрении соответствующих обращений).

Параллельно начнется работа над законопроектом с предварительным названием "О конституционном производстве", говорится в сообщении.

Если первый закон (о внесении изменений в закон о КСУ – ред.) будет принят парламентом, то Конституционный суд не сможет рассматривать дела до утверждения Радой второго закона (о конституционном производстве – ред.).

Совгиря отметила, что "на данный момент такой выход из кризиса единственно возможный".

СПРАВКА. Большая палата действует в составе всех судей Конституционного суда, сейчас это 18 человек. Решение принимается простым большинством голосов судей, которые присутствовали на заседании.



Сенат действует в составе девяти судей КСУ. Необходимый минимум для рассмотрения дел сенатом составляет шесть человек. При этом, решение считается принятым, если за него проголосовало большинство судей, присутствующих на заседании сената.



Всего в составе Конституционного суда есть два сената – первый и второй. Один возглавляет председатель КСУ, второй – его заместитель.

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Дарья Мостовая

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