Железняк: Руководство фракций и Разумков обсудили пути выхода из кризиса с КСУ

Главы фракций и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков обсудили законопроект президента Владимира Зеленского о роспуске КСУ

Верховной Раде предложат вернуть е-декларации в законодательство в первоначальном виде. Об этом в Telegram сообщил нардеп из фракции Голос Ярослав Железняк.

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По словам Железняка, сегодня в 9:30 прошла встреча руководителей фракций со спикером Рады Дмитрием Разумковым. Обсуждался возврат в законодательство е-декларирования и президентский законопроект о восстановлении доверия к Конституционному суду.

В случае согласия всех фракций в Раде сегодня может быть зарегистрирован законопроект, который вернет е-декларирование в первоначальном виде, включая декларации для судей. Голосование может состояться в пятницу, сообщает Железняк.

По информации нардепа, в дальнейшем в течение двух месяцев закон может быть доработан.

Также обсуждался президентский законопроект о перезагрузке КСУ. "Не выглядит так, что есть потенциал. Пока обсуждался вариант изменения законом кворума КС", – сообщил Железняк.

На заседании согласительного совета Верховной Рады Разумков подтвердил, что в ближайшее время законопроект о е-декларировании будет зарегистрирован в парламенте.

Сегодня вечером должно состояться заседание фракции Слуга народа, сообщила в комментарии РБК-Украина нардеп Евгения Кравчук. Будут обсуждаться законопроекты, которые позволят выйти из сложившегося кризиса.

27 октября 2020-го КСУ по обращению 47 депутатов, большинство которых из фракции ОПЗЖ, отменил статью 366-1 УК о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК. Агентство на сутки закрывало реестр э-деклараций.

29 октября президент срочно созвал СНБО. После этого Кабмин разблокировал работу реестра э-деклараций НАПК, а Зеленский подал законопроект о лишении полномочий судей КСУ. Оппозиционные партии резко раскритиковали проект закона. Глава КСУ Тупицкий заявил, что законопроект имеет признаки конституционного переворота.

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Денис Юдин

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