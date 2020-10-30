Кризис | "Имеет признаки конституционного переворота". Глава КСУ оценил законопроект Зеленского
Александр Тупицкий считает, что целью возможного роспуска КСУ является создание "послушного кнопочного суда"
Законопроект президента Владимира Зеленского об увольнении текущего состава Конституционного суда имеет признаки конституционного переворота. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил председатель КСУ Александр Тупицкий.
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"Сегодня появляется проект закона, за ночь его склепали, 4288, у которого есть признаки конституционного переворота в Украине. Я это ответственно заявляю", – заявил Тупицкий.
Тупицкий высказал удивление заявлением Зеленского на вчерашнем заседании СНБО о том, что неизвестно, чего ждать от КСУ завтра. "А должно быть известно? Наверное, есть желание создать новый Конституционный суд, который будет сообщать? Будут ли эти решения конституционными? Тяжело сказать", – заявил Тупицкий.
"Цель всего этого создать послушный кнопочный суд", – считает глава КСУ. Он обвинил окружение президента в попытках сделать КСУ зависимым.
ОБНОВЛЕНО В 14:43: Тупицкий заявил, что нужна встреча судей КСУ и Зеленского. "Конституционный суд хочет пообщаться с президентом страны, мы приглашаем его, или как он определится, в любом формате, с журналистами, потом без журналистов. Надо устранить этот искусственный конфликт, он никому не нужен", – заявил Тупицкий.
- 27 октября 2020 года КСУ по обращению 47 депутатов отменил статью о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК. Это означает, что агентство не сможет проверять декларации чиновников на нарушения и инициировать привлечение их к ответственности, свободный доступ к реестру деклараций должен быть закрыт. НАПК закрыло реестр.
- НАПК заявило о конфликте интересов у двоих судей, журналисты установили его и у главы КСУ.
- 29 октября СНБО в ходе экстренного заседания пришло к выводу, что последние решения КСУ несут угрозу нацбезопасности. Секретарь совета заявил, что существует целостный план, направленный против основ Украинского государства.
- После этого Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК восстановить доступ к реестру деклараций и обеспечить их спецпроверку.
- Президент Владимир Зеленский подал в Раду законопроект о роспуске нынешнего состава КСУ.
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