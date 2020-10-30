Александр Тупицкий считает, что целью возможного роспуска КСУ является создание "послушного кнопочного суда"

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Законопроект президента Владимира Зеленского об увольнении текущего состава Конституционного суда имеет признаки конституционного переворота. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил председатель КСУ Александр Тупицкий.

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"Сегодня появляется проект закона, за ночь его склепали, 4288, у которого есть признаки конституционного переворота в Украине. Я это ответственно заявляю", – заявил Тупицкий.

Тупицкий высказал удивление заявлением Зеленского на вчерашнем заседании СНБО о том, что неизвестно, чего ждать от КСУ завтра. "А должно быть известно? Наверное, есть желание создать новый Конституционный суд, который будет сообщать? Будут ли эти решения конституционными? Тяжело сказать", – заявил Тупицкий.

"Цель всего этого создать послушный кнопочный суд", – считает глава КСУ. Он обвинил окружение президента в попытках сделать КСУ зависимым.

ОБНОВЛЕНО В 14:43: Тупицкий заявил, что нужна встреча судей КСУ и Зеленского. "Конституционный суд хочет пообщаться с президентом страны, мы приглашаем его, или как он определится, в любом формате, с журналистами, потом без журналистов. Надо устранить этот искусственный конфликт, он никому не нужен", – заявил Тупицкий.

Президент Владимир Зеленский подал в Раду законопроект о роспуске нынешнего состава КСУ.

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Денис Юдин

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