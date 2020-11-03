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Кризис с КСУ. Комитет поддержал законопроект Разумкова, проект Зеленского не рассматривали

03.11.2020, 16:56
Кризис с КСУ. Комитет поддержал законопроект Разумкова, проект Зеленского не рассматривали - Фото
Снимок экрана 2020-11-03 в 16.53.58

Антикоррупционный комитет рекомендовал Раде принять законопроект за основу и в целом

Антикоррупционный комитет парламента поддержал законопроект спикера Рады Дмитрия Разумкова по выходу из кризиса, созданного недавним решением Конституционного суда. Президентский законопроект комитет не рассматривал.

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Законопроект Разумкова и ряда депутатов №4304 предлагает восстановить электронное декларирование в первоначальном виде, а также полностью восстановить действие положений закона о предотвращении коррупции и статей Уголовного кодекса, отмененных КСУ, в редакции на момент их отмены.

Секретарь комитета Владимир Кабаченко сказал, что ни законопроект Владимира Зеленского, ни законопроект Разумкова не решают проблему с КСУ, при этом инициативу президента он назвал "неконституционной". Проект спикера Рады Кабаченко назвал "более нейтральным и правильным с правовой точки зрения".

Комитет признал законопроект №4304 соответствующим нормам антикоррупционного законодательства, рекомендовать Раде включить его в повестку дня и принять за основу и в целом.

Вадим Ребрина
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