Секретарь СНБО – главе КСУ: Ростов не резиновый, имения через границу не перевезете
Алексей Данилов убежден, что глава КСУ должен подать в отставку
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов посоветовал главе Конституционного суда Александру Тупицкому "не засорять информационное пространство истерическими заявлениями, а вместе с адвокатом думать над линией защиты в суде". Об этом Данилов написал в своем Facebook.
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"Последние заявления председателя КСУ господина Тупицкого удивляют неадекватностью оценок ситуации и преувеличением значимости собственной персоны", – отметил он.
По словам Данилова, судьи своим решением об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование "посягнули на ряд фундаментальных основ конституционного строя в Украине, осуществив по сути попытку свержения конституционного строя и изменения политического курса страны".
Данилов отметил, что подобные действия имеют все признаки уголовного преступления, за которое предусмотрено соответствующее наказание.
"Поэтому советую господину Тупицкому не засорять информационное пространство истерическими заявлениями, а вместе с адвокатом думать над линией защиты в суде", – написал Данилов.
Он убежден, что глава КСУ должен подать в отставку.
"Напоследок хочу призвать: прекратите шантажировать страну. Не стоит руководствоваться принципом, что заказ отечественных олигархов и иностранных "спонсоров" должен быть отработан в любом случае. Это путь в пропасть. Ростов не резиновый, и собственные имения через границу перевезти не удастся. Сохраните остатки чести и подайте в отставку", – написал секретарь СНБО.
- 28 октября 2020 года журналисты программы "Схемы" сообщили, что Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в поселке Кореиз на Южном берегу оккупированного Крыма и не отразил информацию об этом в своей декларации.
- 2 ноября из расследования "Схем" стало известно, что на мать Тупицкого оформлена квартира стоимостью около 20 млн грн, а его теща владеет загородным особняком за 5 млн грн.
- Госбюро расследований начало уголовное производство против Тупицкого по фактам госизмены и незаконного отчуждения земельного участка в Крыму.
- Сегодня Тупицкий заявил, что если власть не отбросит эмоции и Конституционный суд распустят, то это может привести к кровопролитию и угрозам территориальной целостности Украины.
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