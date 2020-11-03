Секретарь СНБО – главе КСУ: Ростов не резиновый, имения через границу не перевезете

Алексей Данилов убежден, что глава КСУ должен подать в отставку

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов посоветовал главе Конституционного суда Александру Тупицкому "не засорять информационное пространство истерическими заявлениями, а вместе с адвокатом думать над линией защиты в суде". Об этом Данилов написал в своем Facebook.

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"Последние заявления председателя КСУ господина Тупицкого удивляют неадекватностью оценок ситуации и преувеличением значимости собственной персоны", – отметил он.

По словам Данилова, судьи своим решением об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование "посягнули на ряд фундаментальных основ конституционного строя в Украине, осуществив по сути попытку свержения конституционного строя и изменения политического курса страны".

Данилов отметил, что подобные действия имеют все признаки уголовного преступления, за которое предусмотрено соответствующее наказание.

"Поэтому советую господину Тупицкому не засорять информационное пространство истерическими заявлениями, а вместе с адвокатом думать над линией защиты в суде", – написал Данилов.

Он убежден, что глава КСУ должен подать в отставку.

"Напоследок хочу призвать: прекратите шантажировать страну. Не стоит руководствоваться принципом, что заказ отечественных олигархов и иностранных "спонсоров" должен быть отработан в любом случае. Это путь в пропасть. Ростов не резиновый, и собственные имения через границу перевезти не удастся. Сохраните остатки чести и подайте в отставку", – написал секретарь СНБО.

Вадим Ребрина

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