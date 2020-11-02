Семья главы КСУ Тупицкого владеет элитной квартирой на столичном Печерске – "Схемы"

Квартиру площадью 216,5 кв м и два машиноместа записали на 73-летнюю мать судьи Галину Тупицкую, сообщают "Схемы"

Семья главы Конституционного суда Александра Тупицкого через четыре месяца после его назначения на эту должность в 2013 г купила четырехкомнатную квартиру в престижном жилом комплексе "Новопечерские липки" на столичном Печерске. Об этом сообщают журналисты программы "Схемы".

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Квартиру площадью 216,5 кв м и два машиноместа записали на мать судьи Галину Тупицкую. Об этом, по данным журналистов, свидетельствует выписка из Госреестра вещных прав на недвижимое имущество.

На момент приобретения квартиры матери судьи было 73 года, и она уже находилась на пенсии. С 2019 г Тупицкий начал декларировать, что сам живет в этих апартаментах.

Журналисты подсчитали, что средняя стоимость квадратного метра в "Новопечерских липках" по состоянию на 2013 год составляла $2900, то есть квартира площадью 216 кв м стоила там более $600 000.

28 октября 2020 года журналисты программы "Схемы" сообщили, что Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в поселке Кореиз на Южном берегу оккупированного Крыма и не отразил информацию об этом в своей декларации.

Мать жены Тупицкого Лариса Колпаченко владеет четырьмя земельными участками с домом под Киевом.

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Вадим Ребрина

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