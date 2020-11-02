У тещи главы КСУ Тупицкого нашли участки с домом, которые могут стоить около 2 млн гривень

Ранее, по информации Центра противодействия коррупции, мать жены председателя Конституционного суда работала фармацевтом в одной из аптек Донецка

Мать жены председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого Лариса Колпаченко владеет четырьмя земельными участками с домом под Киевом. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

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По информации ЦПК, ранее Колпаченко работала обычным фармацевтом в одной из аптек Донецка – в 2009 году она получила диплом в номинации "Лучший фармацевт года".

В августе 2018 она приобрела четыре участка общей площадью 0,23 гектара в Василькове Киевской области, сообщает ЦПК. На самом большом из участков расположен дом площадью 211 м².

Стоимость квадратного метра в доме Колпаченко может варьироваться, по информации ЦПК, от 9 000 до 23 000 гривень - цена всего могла достичь 1,7 миллиона гривень.

На соседней от ее дома улице 100 м² земли за $300, предполагается, что всего за участки Колпаченко могла заплатить еще около 200 000 грн.

Также отмечается, что рядом с ним расположен участок самого Тупицкого, владельцем которого он тоже стал в августе 2018-го. Участок главы КСУ и его тещи образует массив в 0,3 га.

28 октября 2020 года журналисты программы "Схемы" сообщили, что Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в поселке Кореиз на Южном берегу оккупированного Крыма и не отразил информацию об этом в своей декларации.

Станислав Стороженко

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