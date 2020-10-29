Муж-пенсионер судьи КСУ купил квартиру на Печерске стоимостью 13 млн грн – Bihus.Info

При этом муж судьи Ирины Завгородней – гражданин Российской Федерации

Муж-пенсионер судьи Конституционного суда Ирины Завгородней, которая голосовала за отмену уголовной ответственности за недостоверное декларирование, летом купил трехкомнатную квартиру в престижном комплексе "Новопечерские липки" ориентировочной стоимостью 13 млн грн. Об этом сообщает Bihus.Info.

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Журналисты обнаружили эту информацию в декларации мужа Завгородней, которая сейчас, как и другие декларации, закрыта от общественности в связи с решением КСУ.

Причем два года назад Завгородний уже покупал квартиру в этом же комплексе. Тогда квартира в 54 кв м обошлась ему в 1,3 млн грн, хотя сейчас, по информации Bihus.Info, аналогичное жилье стоит примерно 4 млн грн.

По информации издания, Сергей Завгородний официально получает только пенсию от Пенсионного фонда РФ (он гражданин страны-агрессора). Также среди его официальных доходов – 1,8 млн грн от продажи другой квартиры на ул. Драгомирова и 700 000 грн от продажи автомобиля. При этом после продажи старой машины Завгородний смог чуть ли не сразу, в конце 2019 года, приобрести новый BMW X4 за 1,6 млн грн.

Сама судья КСУ, согласно ее декларации за 2019 г, получила 4 млн грн зарплаты. Еще 3 млн грн ей подарила 81-летняя мать. Также в наличных судья держит $120 000 долларов и 2,8 млн грн.

Вадим Ребрина

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