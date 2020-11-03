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"Кровь может захлестнуть страну". Глава КСУ призвал Зеленского отбросить эмоции

03.11.2020, 15:11
Александр Тупицкий (Фото: пресс-служба КСУ)

Если КСУ будет недееспособен, то могут возникнуть угрозы для территориальной целостности страны, считает глава суда Тупицкий

Если сейчас власть, в частности президент Владимир Зеленский, не отбросит эмоции и Конституционный суд распустят, то это может привести к кровопролитию и угрозам территориальной целостности Украины. Об этом в эфире канала Прямой сказал Глава КСУ Александр Тупицкий.

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"Я еще раз обращаюсь к президенту<...>, к правоохранителям, к уполномоченному по правам человека. Давайте отбросим эмоции. Как бы кто ни оценивал с политических или правовых точек зрения – жизнь человека важнее. Потому что кровь может захлестнуть страну", – сказал он.

Тупицкий также считает, что если суд распустят – и он будет какое-то время недееспособен, то может возникнуть угроза территориальной целостности. По словам главы КСУ, в такой ситуации "появляется возможность любой области проголосовать на уровне облсовета о самоопределении или отделении от Украины".

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"И для правомерности действий по защите территориальной целостности требуется обращение в КС, которое должно быть рассмотрено немедленно. Тогда возникают правовые основания для разрешения ситуации, иначе это будет кровопролитие. С этим шутить нельзя", – сказал он.

Тупицкий также раскритиковал и "призывы к улице разобраться с судом".

"Какая улица? О ком идет речь? Об искусственно созданных радикалах, которым платят деньги, чтобы они это таким способом в правовом государстве делали?" –  сказал он, добавив, что обратится по этим заявлениям в правоохранительные органы.

  • 27 октября КСУ признал неконституционными уголовную статью за недостоверное декларирование и некоторые полномочия НАПК, что поставило под угрозу отношения Украины с международными партнерами, в том числе безвиз с ЕС и сотрудничество с МВФ.

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Марк Сировой
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