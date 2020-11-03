"Кровь может захлестнуть страну". Глава КСУ призвал Зеленского отбросить эмоции

Если КСУ будет недееспособен, то могут возникнуть угрозы для территориальной целостности страны, считает глава суда Тупицкий

Если сейчас власть, в частности президент Владимир Зеленский, не отбросит эмоции и Конституционный суд распустят, то это может привести к кровопролитию и угрозам территориальной целостности Украины. Об этом в эфире канала Прямой сказал Глава КСУ Александр Тупицкий.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Я еще раз обращаюсь к президенту<...>, к правоохранителям, к уполномоченному по правам человека. Давайте отбросим эмоции. Как бы кто ни оценивал с политических или правовых точек зрения – жизнь человека важнее. Потому что кровь может захлестнуть страну", – сказал он.

Тупицкий также считает, что если суд распустят – и он будет какое-то время недееспособен, то может возникнуть угроза территориальной целостности. По словам главы КСУ, в такой ситуации "появляется возможность любой области проголосовать на уровне облсовета о самоопределении или отделении от Украины".

Читайте также: В КСУ есть группа судей, которые откровенно симпатизируют РФ – представитель Зеленского

"И для правомерности действий по защите территориальной целостности требуется обращение в КС, которое должно быть рассмотрено немедленно. Тогда возникают правовые основания для разрешения ситуации, иначе это будет кровопролитие. С этим шутить нельзя", – сказал он.

Тупицкий также раскритиковал и "призывы к улице разобраться с судом".

"Какая улица? О ком идет речь? Об искусственно созданных радикалах, которым платят деньги, чтобы они это таким способом в правовом государстве делали?" – сказал он, добавив, что обратится по этим заявлениям в правоохранительные органы.

27 октября КСУ признал неконституционными уголовную статью за недостоверное декларирование и некоторые полномочия НАПК, что поставило под угрозу отношения Украины с международными партнерами, в том числе безвиз с ЕС и сотрудничество с МВФ.

Читайте также: "Наговорил себе на 150 лет тюрьмы". Судья КСУ Слиденко отреагировал на аудио Зеленского

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.