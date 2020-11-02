"Время разговоров закончилось". Зеленский требует от Слуги народа распустить КСУ: аудио

Президент Владимир Зеленский заявил Слуге народа, что необходимо принять жесткое решение по КСУ, и это даже не просьба

Президент Владимир Зеленский записал аудиообращение к фракции Слуга народа. Он призывает нардепов голосовать за законопроект о перезагрузке Конституционного суда и обещает "жесткую перезагрузку всей системы". Запись обращения есть в распоряжении LIGA.net.

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Зеленский считает, что решения КСУ поставили страну на грань катастрофы. "Либо страна снова будет втянута в кровавый хаос, либо государство снова как система прозрачных правил и договоренностей прекратит свое существование", – заявил президент. Он призвал нардепов остановить "хаос который создает Конституционный суд за деньги", иначе будет противостояние на улицах, которое станет "жестким, но справедливым" ответом общества.

По словам Зеленского, его команде удалось "шокировать старую коррупционную политику", но она частично восстановила силы. Он предупредил нардепов, что их будут соблазнять деньгами и привилегиями, "даже некоторые депутаты из нашей фракции, к сожалению".

По мнению президента, для партии настало время показать единство и готовность биться за себя и свою политику. "Мы ведем бой не против Конституционного суда, а за имидж Украины, за ее репутацию, за невозвращение к прошлому", – заявил Зеленский.

Зеленский заявил, что по результатам решения и голосования фракции будут приняты глобальные решения. "Попробуем жестко перезагрузить всю систему. Время разговоров закончилось, время уговоров и мягкости. Необходимо принять жесткое решение по КСУ, обязательно. Это даже не просьба. Никаких просьб, когда уничтожают ценности", – подчеркнул президент.

"Готовы ли мы поставить на кон смерть страны? А если нет – то вместе берем на себя ответственность и вместе восстанавливаем справедливость и законность", – завершил обращение к Слуге народа Зеленский.

27 октября 2020-го КСУ по обращению 47 депутатов, большинство которых из фракции ОПЗЖ, отменил статью 366-1 УК о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК. Агентство на сутки закрывало реестр э-деклараций.

29 октября президент срочно созвал СНБО. После этого Кабмин разблокировал работу реестра э-деклараций НАПК, а Зеленский подал законопроект о лишении полномочий судей КСУ. Оппозиционные партии резко раскритиковали проект закона. Глава КСУ Тупицкий заявил, что законопроект имеет признаки конституционного переворота.

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Денис Юдин , Юрий Смирнов

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